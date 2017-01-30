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Kar güreşinde kavga kamerada

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen "12. Çambaşı Kar Festivali'nde iki güreşçi arasında kavga yaşandı.

Kar güreşinde kavga kamerada

30 Ocak 2017 11:23
Kar güreşinde kavga kamerada - Tıkla İzle

Çambaşı Yaylası'nın merkezindeki şenlik alanında yaklaşık eksi 20 derecede renkli görüntülere sahne olan festivalde kar üzerinde yağlı güreş müsabakaları yapıldı. Güreş müsabakalarında genç sporcular soğuk havaya aldırmadan dereceye girmeye çalıştı.
Çekişmeli geçen kar güreşlerinde iki güreşçinin müsabakasında kavga çıktı. Müsabaka sırasında bir güreşçi rakibine tokat attı. Diğer güreşçinin buna karşılık vermesiyle kavga çıktı. İki güreşçinin antrenörlerinin de katıldığı kavgayı hakemler ve alanda bulunanlar ayırdı. 


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