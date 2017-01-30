Çambaşı Yaylası'nın merkezindeki şenlik alanında yaklaşık eksi 20 derecede renkli görüntülere sahne olan festivalde kar üzerinde yağlı güreş müsabakaları yapıldı. Güreş müsabakalarında genç sporcular soğuk havaya aldırmadan dereceye girmeye çalıştı.

Çekişmeli geçen kar güreşlerinde iki güreşçinin müsabakasında kavga çıktı. Müsabaka sırasında bir güreşçi rakibine tokat attı. Diğer güreşçinin buna karşılık vermesiyle kavga çıktı. İki güreşçinin antrenörlerinin de katıldığı kavgayı hakemler ve alanda bulunanlar ayırdı.