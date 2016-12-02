GÜMÜŞHANE'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullar bugün tatil edildi.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde bulunan okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel okul ve kurumlarında 2 Aralık Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu’da etkili olan kar yağışı sebebi ile Gölköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı eğitimde aksamalara yol açtı. Gölköy ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebi ile eğitime 1 gün ara verildi. Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle Gölköy ilçemizdeki tüm okullarda eğitim öğretime bir 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde eğitim öğretim devam etmektedir” denildi.

ARDAHAN'DA KARLA MÜCADELE

Ardahan’da yaklaşık iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı felç etti.

Kent merkezinde 20 santim, yüksek kesimlerde ise 45 santimi geçen kar nedeniyle il genelinde günlük hayat zorlaştı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sabah saatlerinde okulun yolunu tutan minik öğrenciler zor anlar yaşadı.

Yollar buz pistine dönüşünce ayakta durmakta zorlandıklarını söyleyen Ceren Odabaşı, ’’Ayakta durmakta zorlanıyoruz. Bundan 3 gün önce yaklaşık eksi 30 dereceydi. Bugün sıcaklık sıfırın altında bir derecedir. Hakikaten Ardahan’da yaşam şartları çok zor ve yetkilileri yardıma davet ediyoruz.’’ şeklinde konuştu.

NEVŞEHİR'DE KAR ZORLUYOR

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında Karayolları 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı 67. Şube şefliği tarafından karla mücadele çalışmaları başladı.

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrasında Karayolları 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı 67. Şube şefliği tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. 67. Şube şefliği tarafından 12 tuz sericili kar küreme bıçaklı kamyon, 1 solüsyonlu kar küreme bıçaklı kamyon, 1 kar küreme bıçaklı kamyon, 4 greyder, 2 adet yükleyici ve 10 kontrol aracı Nevşehir’de adeta seferberlik ilan etti. Karayolları ekipleri, Nevşehir-Niğde, Nevşehir-Aksaray, Nevşehir-Kayseri ve Nevşehir-Kırşehir şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ederken çalışmaların sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

KARS KAR İLE BİR BAŞKA GÜZEL

Rus'ların 40 yıl hüküm sürdüğü Kars’ta, Hollandalı mimarlara yaptırılan bazı binalar ile tarihi yapılar, ışıklandırıldıktan sonra insanları büyülüyor. Kentte bulunan Kars Kalesi, Rus Konsoloslu Binası, Serhat Kalkınma Ajansı ( SERKA) ve Kar’s Hotel kar ile bir birlikte bir başka güzel, özellikle tarihi, Demir Köprü’nün Kars Çayı’na yansıması insanı adeta kendinden geçiriyor. Buram buram tarih kokan Kars geceleri kış mevsimi ile birlikte bir başka kimliğe bürünüyor.

ERZİNCAN'DA 115 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 199 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar ile mücadele çalışmasını sürdüren ekipler 115 köy yolunu ulaşıma açtı.

Erzincan'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Erzincan İl Özel İdaresine bağlı 12 ekip sabah saatlerinde başlattıkları çalışma ile 115 köy yolunu ulaşıma açtı.

Kapanan köy yolları nedeniyle Erzincan genelinde kar ile mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

TOKAT BEYAZ'A BÜRÜNDÜ

Tokat’ta kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Tokat’ta gece saatlerinde başladı. Yağmur yağışının ardından başlayan kar yağışı kent merkezinde kısa süreli etkili oldu. Sabah evinden işe gitmek için yola çıkanlar beyaz örtü ile karşılaştı. Doyumsuz manzaralar oluşturan kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu Tokat-Sivas Karayolu Çamlıbel Geçidi’nde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Yola hazırlıksız çıkan bazı sürücüler yolda kaldı. TIR ve kamyon sürücüleri ise zincir takarak yollarına devam edebildi.