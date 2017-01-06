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Kar İstanbullular için çileye dönüştü

İstanbul’da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan birçok sürücü çalışmalarında yetersiz kalmasıyla yollarda kaldı.

Kar İstanbullular için çileye dönüştü

06 Ocak 2017 22:08
Kar İstanbullular için çileye dönüştü - Tıkla İzle

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kar temizleme çalışmalarının yetersiz kalmasına birçok sürücünün de hazırlıksız yakalanmasıyla kar İstanbullular için adeta çileye dönüştü.

Sürücüler beyaza bürünen ve temizlenmeyen rampalarda zincir ya da kar lastiği olmadığı için çıkmakta zorlanırken, bazı sürücülerde araçlarını yol kenarına çekerek zincir taktığı dikkat çekti. Kar yağışı nedeniyle kentte trafik yoğunluğunu da arttırdı, vatandaşlar evlerine gitmekte zorlandı.

Alper Korkmaz


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