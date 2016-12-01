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Kar kalınlığı 1 metre olarak ölçüldü

Hakkari kent merkezinde kar kalınlığı 20 santim metre olarak ölçülürken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi bulduğu belirtildi.

Kar kalınlığı 1 metre olarak ölçüldü

01 Aralık 2016 11:30

Hakkari il genelinde belirli aralıklarla etkisini sürdüren karla karışık yağmur ve etkili olan sis yer yer sürücülere zor anlar yaşatıyor. Hakkari 114. Karayolları Şube Şefliği yetkilileri Hakkari-Van-Hakkari-Çukurca ve Şırnak karayolu güzergahını kullanan sürücülerin sis ve olası kaya düşmelerine karşı dikkatli olması uyarısında bulundular. 

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, zorunlu kış lastiği takma uygulamasının bugünden itibaren başladığını belirterek, kurala uymayan araçların işletmecilerine 602 lira ceza uygulanacağını söyledi.

Hakkari Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri ise, kent merkezinde kar kalınlığının 20 santim metre olarak ölçtükleri yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu belirtildi.

Hakkari il genelinde kapanan 9 köy ve 22 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması içinde İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin zor şartlara rağmen çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 


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