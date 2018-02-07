Diğer
Kategoriler

Kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Ordu’da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda yol açma çalışmaları sürüyor.

Kar kalınlığı 5 metreyi buldu
Kar kalınlığı 5 metreyi buldu - Foto Galeri

07 Şubat 2018 12:44
Kar kalınlığı 5 metreyi buldu - Tıkla İzle

Çambaşı Yaylası ile Mesudiye ilçesini birbirine bağlayan yolda yer yer 5 metre yüksekliğe ulaşan kar, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizleniyor. 5 metre yüksekliğe ulaşan karı gören vatandaşlar, fotoğraf çektirerek anı yakalıyor. Belediye çalışmalarına ve doğaya hayran kaldığını belirten Hüsamettin Türkmen, “İnsan burada yürütülen çalışmayı ve doğanın güzelliğini görünce şaşkınlığını gizleyemiyor.Emek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

KAR AÇMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda sürdürülen kar açma çalışmaları havadan görüntülendi. 5 metreyi bulan karda ekipler, tabiatın bütün zorluğuna karşın karla kapalı yolları açıyor.

Etiketler: kar kalınlığı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç