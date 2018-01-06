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‘Kar Kaplanları' ölüme meydan okuyorlar

Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, Aras Edaş’ın ‘Kar Kaplanları’ vatandaşların kış günü elektriksiz kalmaması için büyük çaba sarf ederek metrelerce yükseklikteki direklerde adeta ölüme meydan okuyorlar...

Kar Kaplanları ölüme meydan okuyorlar
‘Kar Kaplanları' ölüme meydan okuyorlar - Foto Galeri

06 Ocak 2018 09:12
‘Kar Kaplanları' ölüme meydan okuyorlar - Tıkla İzle

Kışın zor doğa koşulları ve arızalar ile mücadele eden Aras elektrik ekipleri hazırlıklarına yazın başlıyor. Metrelerce yükseklikte kar altında ve soğukta çalışan ekipler yaz aylarında sürekli antrenman yaparak kış için güç depoluyorlar.

Doğu’da vatandaşların kış günü elektriksiz kalmaması için büyük çaba sarf eden Aras Edaş ekipleri kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve eksi 15 dereceye kadar düşen soğukta yüksek gerilim hatlarını adeta ölüme meydan okuyarak onarıyorlar. Aras Edaş’ın ‘Kar Kaplanları’ olarak isimlendirilen arazi timleri Erzurum, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Erzincan, Kars ve Ardahan’da 2 milyon 226 bin 155 vatandaşı kucaklayarak yaklaşık 850 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyorlar.

Aras elektrik arıza timleri gelen her ihbarı anında değerlendiriyor. Bölgenin coğrafi konumu göz önüne alındığında ekiplerin ne denli bir mücadele ortaya koydukları bir bakışta anlaşılırken personelin performansı da dikkat çekiyor.
Ekipler karayolunun sona ermesiyle snow track ve kar motorlarıyla arızalı gerilim hattına ulaşırken kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu arazide bir yandan da soğukla mücadele ediyor. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede yaklaşık 4 metre uzunluğundaki direklerin üzerine çıkan ekipler dakikalarca esen rüzgâra direniyorlar. Arızanın giderilmesiyle bölge halkı yeniden ışığa kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Aras Edaş Dağıtım Kırsal Alan Arıza Sorumlusu Mithat Yurt, kar ve tipi dolayısıyla yollar kapalı olduğu zaman arıza bölgesine kar motosikletleri ve snow tracklarla ulaştıklarını ifade ederek, “Daha sonra duruma müdahale ediyoruz. Elektriğe olan ihtiyacın gerekliliğini, bazı hastalarımız için ise hayati önem taşıdığını biliyoruz. Ekip olarak bu tür kesintilerde hava şartlarını umursamadan önceliğimizi arızanın giderilmesine veriyoruz.” diye konuştu.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesinde özellikle kış mevsiminde merkezlere uzak köy ve mezralarda elektrik abonesi olan vatandaşların faturalarını ve kontrollerini yapmak için de Aras Edaş bünyesinde atlı ekipler karlı yolları aşarak görev yapıyor. 

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler

 

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