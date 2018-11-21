Kar, kış, zorlu arazi şartları demeden Karadeniz'de PKK'lı avı sürüyor

Giresun kırsalında süren operasyonlar İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülenirken, eş zamanlı olarak 5 ilde başlayan operasyonlarda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının Doğu Karadeniz'de olası kış üslenmesini ve sızma girişimlerini önlemek için her yayladaki her taşın altına bakılıyor. Tüm yaylalar kontrol altına alınırken, zorlu arazi şartları, yağmur, çamur, kar ve soğuğa aldırmayan timler şüpheli görülen bölgeleri kontrol ederek arama tarama faaliyeti yürütüyor.

1997 yılından bu yana bölgede terör faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışan örgüte en büyük darbe 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen FETÖ'cü askerlerin ardından yaşandı. 2017-2018 yılı arasında ikisi sağ 7'si ölü 9 PKK'lı Doğu Karadeniz'de etkisiz hale getirildi.

Öldürülen PKK'lılar arasında örgütün sözde bölge sorumlusu ‘Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır ile sözde bölge komutanı ‘Türk Tarık' kod adlı Barış Öner bulunuyor. Ankara'dan gelen JOPER, Bulancak JÖH ve Komando timleri bölgede olduğu düşünülen ‘Kawa' kod adlı İranlı terörist ve ‘Aras' kod adlı Aras Aslan isimli teröristin peşine düşerken, lider kadronun öldürülmesiyle bölgeye yeniden giriş yapmak isteyen grup ise kalan 2 PKK'lı ile buluşamadan bölgeden kaçtı. Kaçan teröristlerin daha sonra Erzincan kırsalında güvenlik güçleri ile sıcak temasa girdiği öğrenildi.

Doğu Karadeniz kırsalında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin üstlerinden ve çantalarından çıkan hafıza kartları ve dokümanları inceleyen Bölge Komutanlığı'na bağlı İstihbarat timleri Tunceli ve Erzincan'ın yanı sıra birçok ilde örgüte yardım ettiği belirlenen 30 şüpheliyi gözaltına alınarak işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Doğu Karadeniz'de olası terör faaliyetlerine yönelik operasyonların kış boyunca da devam edeceği öğrenildi.

Resul Yanbul - Ozan Köse