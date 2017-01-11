Karacabey'in kırsal mahallelerinden Ekmekçi'de Murat Eceler'e ait dam, kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. İçerisinde 15 büyük baş hayvanın bulunduğu dam çökerken, gürültü üzerine dışarı kaçan havyalar telef olmaktan kurtuldu.

Geçimini hayvancılık yaparak sürdürdüğünü belirten Murat Eceler, “Damının çatısı tamamen çöktü. içerisinde 15 adet büyük baş hayvan bulunuyordu. Kar kütlesinin dayanamayan çatı çöktü. Gürültü sesini duyan hayvanlarımız çok şükür ki zarar görmeden kendilerini dışarı atmışlar. Şuan geçici olarak başa bir yerde duruyor hayvanlarımız. Uzun zamandır böyle kış görmedik. Hayvanlarımıza kuruluk yer yapmak için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Yasin Keskin

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