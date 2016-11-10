Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kar maskesi ve silahlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kar maskesi ve silahlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da kar maskesi ve silahlarla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Kar maskesi ve silahlarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

10 Kasım 2016 22:38

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan çalıntı plakalı araç ile Samsun'a geldikleri öğrenilen 4 kişi İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil ekiplerin çalışması sonucu Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Liman Kavşağı'nda yakalandı. Söz konusu otomobilde yapılan aramada aracın arka koltuğunun üzerinde 2 adet pompalı tüfek, 31 fişek, 2 adet kar maskesi ile 1 adet çorap kesilerek yapılmış kar maskesi ve araç sürücüsü olan Irak uyruklu A.R.A.A.'nın (23) üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçti. Olayla ilgili araç sürücüsü A.R.A.A. ile birlikte araçta bulunan Çorum nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilen O.B.(20), Z.Ç.(16) ve O.B.(16) gözaltına alındı. Yaşları küçük olan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, A.R.A.A. ve O.B. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Yapılan araştırma sonucu O.B. hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 20 gün hapis cezasının bulunduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarılan Z.Ç. ve O.B., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.R.A.A. ve O.B. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Muammer Ay

Etiketler: kar maskesi, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!