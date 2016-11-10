Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan çalıntı plakalı araç ile Samsun'a geldikleri öğrenilen 4 kişi İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil ekiplerin çalışması sonucu Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Liman Kavşağı'nda yakalandı. Söz konusu otomobilde yapılan aramada aracın arka koltuğunun üzerinde 2 adet pompalı tüfek, 31 fişek, 2 adet kar maskesi ile 1 adet çorap kesilerek yapılmış kar maskesi ve araç sürücüsü olan Irak uyruklu A.R.A.A.'nın (23) üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçti. Olayla ilgili araç sürücüsü A.R.A.A. ile birlikte araçta bulunan Çorum nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilen O.B.(20), Z.Ç.(16) ve O.B.(16) gözaltına alındı. Yaşları küçük olan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, A.R.A.A. ve O.B. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Yapılan araştırma sonucu O.B. hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 20 gün hapis cezasının bulunduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarılan Z.Ç. ve O.B., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.R.A.A. ve O.B. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay