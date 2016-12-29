ANKARA'DA OKULLAR TATİL

Ankara Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Ankara ilimiz genelinde 29 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinden sonra tekrar başlayacak kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği, kar yağışı neticesinde de bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirmeler ışığında, yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla, ilimiz genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 30.12.2016 Cuma günü de eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

BİLECİK'TE OKULLAR TATİL

Bilecik'te ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle merkez ilçe ve bağlı köylerde önlem amaçlı olarak eğitime 30 Aralık Cuma günü, 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu görevlisi engelliler ile hamile kadınların da yarın için izinli sayılacağı ifadesine yer verildi.

KONYA'DA OKULLAR TATİL

Konya il merkezi ve bazı ilçelerde okullar kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce; devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il merkezinde 30 Aralık 2016 Cuma günü (Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinde) ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 30 Aralık 2016 Cuma günü hamileler ve engelliler, (harp malulü ve gazilerden yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) özel kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Diğer ilçelerde okulların tatil edilmesi kararının alınmasının takdiri ilçe kaymakamlıklarındadır” denildi.

Öte yandan, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde de okullar 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.

ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL

Çankırı’da olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Çankırı Valiliği, yaptığı açıklamada etkili olan kar yağışının ulaşımı zorlaştırdığını ifade ederek, öğrencilerin okullara ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği hatırlatılan açıklamada, kent genelindeki ilkokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği açıklandı.

KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL

Kütahya kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (Cuma) tatil edildi.

Kütahya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime ara verildiği belirtildi

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL

Kocaeli’de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yarın itibariyle anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ile birlikte, düşük sıcaklıkların araç trafiğinde ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuzluğa ve mağduriyete yer vermemek amacı ile il genelinde; anaokulları, ilk, orta ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

BOLU'DA OKULLAR TATİL

Bolu'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanılabilecek sıkıntılara dayalı olarak Bolu İl Merkezi ve bağlı köylerdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL

Eskişehir merkezde kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün daha ara verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime ara verilirken, buzlanma ve trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için cuma günü de il merkezindeki okullar tatil edildi. Konuyla ilgili Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sayfasından yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleşen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanmanın, trafikte yol açabileceği riskler ve meteorolojik tahminler neticesinde, 30 Aralık Cuma günü Eskişehir il merkezinde eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

MERSİN'DE OKULLAR TATİL

Mersin Valiliği, kentte dün akşam saatlerinden bugün öğle saatlerine kadar etkili olan çok şiddetli yağmurun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu gece yarısından itibaren yeniden başlayacağını bildirerek, Mersin merkez ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde, eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2016 saat 00.01’den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı bildirildi.

Mersin Üniversitesi’nde eğitime iki gün ara verildi

Mersin’de dün geceden itibaren etkili olan çok kuvvetli sağanak yağış hayatı felç ederken, ilkokul ve ortaöğretim okullarında eğitime 1 gün ara verilirken, Mersin Üniversitesi’nde ise eğitime 2 gün ara verildi.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde 29 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle üniversitemiz senatosunca alınan 29 Aralık 2016 tarihli karara göre üniversitemizde eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL

Isparta'da etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelinde tüm okullarda ve Süleyman Demirel Üniversitesinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

Isparta'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Isparta Belediyesi, kent merkezinde Acil Eylem Planı çerçevesinde 62 iş makinesi ve 163 personelle karla mücadele çalışması yaptı. Belediye, meteorolojik uyarının ardından şehrin kilit noktalarında hazır beklettiği iş makinesi ve personelle birlikte ana yollarda kar küreme çalışmalarına başladı. Akşamdan itibaren öncelikle hastane ile okul önleri ve ana arterlerde çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri gün boyunca da kaldırımlarda çalışmalarını devam ettirdi.

44 mahallede karla mücadele ediliyor

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, meteorolojik uyarılar karşısında belediye olarak alarm durumuna geçtiklerini ve yağışla birlikte 44 mahallede karla mücadele çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Çalışmaların Acil Eylem Planı çerçevesinde planlı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Günaydın, tüm ana arterlerin açık tutulduğunu, kaldırımlarda biriken karların temizliklerinin de gün boyu devam ettiğini belirtti.

Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, köy yollarının açık tutulması için geceden bu yana ekiplerin çalışma yürüttüğünü söyledi.18 araç ve 7 ekiple çalışma yapıldığını belirten Zadeoğlu, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçeleriyle Davraz Kayak Merkezi yolunda ekiplerin hazır beklediğini aktardı. Zadeoğlu, Yenişarbademli'de kar yağışının sürdüğünü ve özellikle Aksu yolunun açık tutulması için ekiplerin sürekli çalıştığını belirtti. Zadeoğlu, kapalı köy yolu olmadığını sözlerine ekledi.

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL

Çanakkale’nin 3 ilçesinde okullar Cuma günü tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale’nin 3 ilçesinde 30 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının devam ettiği Ayvacık, Çan ve Yenice ilçelerinde, Cuma günü de eğitime ara verildi.

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği öğrenildi.

Okulların yarın tatil edildiği Nevşehir'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cuma ve Cumartesi günü yoğun kar yağışının etkili olmasının beklendiği öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 ve eksi 6 arasında değişmesinin tahmin edildiğini bildiren yetkililer, don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

MANİSA'DA OKULLAR TATİL

Manisa Valiliği tarafından cuma günü kar nedeniyle bazı yerleşim birimlerindeki okulların tatil edildiği açıklandı. Demirci ilçesindeki tüm okulların tatil edildiği açıklanırken, Saruhanlı, Gölmarmara ve Körübaşı’ndaki tüm okullarda eğitimin devam edeceği bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Cuma günü okulların tatil edildiği ilçeler ve bölgeleri şöyle: Demirci’deki bütün okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Sarıgöl ilçesinde Dindarlı, Dadağlı, Karacaali, Kızılçukur, Alemşahlı, Şeyhdavutlar, Yeniköy, Güneydamları Mahalleleri ve İlçe merkezine gelen tüm taşımalı öğrenciler için eğitim-öğretime ara verildi.

Alaşehir ilçesinde Dağarlar, Dağhacıyusuf, Girelli, Uluderbent İlköğretim, Uluderbent ÇPL, Yeniköy, Sarıpınar, Aydoğdu, Azıtepe, Çeşnili, Göbekli, Gülpınar, Horzumkeserler, Karadağ, Kozluca, Osmaniye, Serinyayla, Serinyayla Keskinler, Soğanlı, Bahçedere, Çİftlikdere, Cabarburhan Mahallelerindeki öğrenciler 30 Aralık tarihinde tatil edildi. Alaşehir merkezde eğitim öğretim devam edecek.

Selendi’de taşımalı eğitime devam eden öğrenciler için eğitime ara verildi. Diğer öğrenciler için eğitim-öğretim devam edecek.

Soma’da Eynez, Bademli, Tekeliışıklar, Çevircek, Kiraz, Türkali, Kaplan, Meneteşe, Uruzlar, Duşla, Pirahmet, Kısacıklar, Kozluören, Bozarmut, Kayakaltı, Çerkezsultaniye, Göktaş, Hiciz, Karalihisar, Çatalçam, Yayladalı Mahallelerinde eğitim öğretime bir günlük ara verildi.

Şehzadeler ilçesinde Sancaklı Çeşmebaşı ve Sancaklı Kayadibi Mahallelerinde eğitim öğretime bir günlük ara verildi.

Turgutlu’da Çatalköprü İlköğretim Okulu (Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır Mahalleri), Dağmarmara Niyazi Üzmez İlköğretim Kurumları (Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Karaköy Mahalleleri), Çıkrıkçı Yaşar Kaziment Aybars İlk ve Orta Okulları (Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Güney, Dağyeniköy Mahalleleri). Aynı mahallelerden gelen lise öğrencilerine de okullar tatil edildi.

Yunusemre’de Manisa Osmancalı İmam Hatip Ortaokulu, Manisa Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Osmancalı Ortaokulu, (Maldan, Akçakök, İlyasçılar, Örselli, Sarıahmet, Koruköy, Otmanlar, Düzlen, Daryurt, Durasıllı, Yayla, Pelitalan, Örencik, Davutlar, Çamlıca, Avdal, Y. Köseler, Ortaköy, Y. Yenice, Seyitli Mahalleleri), Pelitalan Temel Eğitim Kurumları, (Pınarköy, Süngüllü, Karahüseyinli Mahalleleri), Yağcılar Nebahat Ölmezler Temel Eğitim Kurumları (Sarınasuhlar, Beydere, Şamar, Uzunburun, Akgedik, Efkaftekke Mahalleleri), 10 Ekim Temel Eğitim Kurumları (Sarıkaya, Yayla, Karakoca,Gökçeler Mahalleleri), Sakallı Ömer Ege Temel Eğitim Kurumları (Uzunlar, Asmacık, Recepli Mahalleleri), Üç Pınar Yıldız Hanım Temel Eğitim Kurumları (Çamlıca, Bostanlar, Davutlar, Karakılınçlı, Sümbültepe Mahalleleri), Toki Ortaokulu (Yukarıkarapınar)’nda eğitime bir gün ara verildi.

Salihli’de Şehir Merkezindeki Taşıma Yapılan 11 Ortaöğretim Kurumu (Çelikli, Karaağaç, Allahdiyen, Gökgöy, Şirinyer, Bahçecik, Yağmurlar, Burhan, Damatlı, Yeniköy, Muslukgediği, Başlıoğlu, Çaypınar, Hacıhıdır, Poyraz, Kale, Kemer, Kurttutan, Gökeyüp Mahalleleleri), Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Kurumu (Çelikli, Karaağaç, Gökgöy, Bahçecik, Allahdiyen Mahalleleri), Adala Nergiz Demet ilkokulu (Ortaköy, Eminbey, Hacıköseli Mahalleleri), Gökeyüp İlköğretim Kurumu (Gökeyüp Mahallesi), Kabazlı Ş. İsmail Yavuz İlköğretim Kurumu (Çelikli, Celilli, Çakaldoğan, Damatlı, Burhan Mahalleleri), Mevlütlü İlköğretim Kurumu (Yağmurlar Mahallesi), Porazdamları İlköğretim Kurumu (Poyraz, Hacıhıdır Mahalleleri), Kemerdamları İlköğretim Kurumu (Kale, Kemer, Kurttutan Mahalleleri), Sartmahmut İlk/Orta Okulu (Başlıoğlu, Çaypınar, Yeniköy Mahalleleri), Durasıllı Mimar Sinan İlk/Orta Okulu (İğdecik, Akören Mahalleleri), Fatih İlköğretim Kurumu (Şirinyer Mahallesi) taşımalı öğrenciler için eğitim-öğretime ara verildi.

Kula’da taşımalı eğitime devam eden öğrenciler ve Encekler İlköğretim Kurumları için okullar tatil edildi.

Kırkağaç’ta Taşımalı Eğitim yapan Ortaöğretim öğrencilerinin tümü, Bakır H.B. İlköğretim Kurumları (Ömerler ve Çiftlik Mahalleleri), Gelenbe Şair Eşref İlköğretim Kurumları (Hacet, Hamidiye, Ömerler, Gökçukur, Bademli, Söğütalan, Dualar ve Mahalleleri, Sakarlı, Halkaavlu, Kuyucak Mahalleleri), Kocaiskan İlköğretim Kurumları (Demirtaş) taşımalı eğitime ara verildi.

Gördes’te taşımalı öğrenciler için eğitim-öğretime ara verilirken diğer öğrenciler eğitim-öğretime devam edecek.

Akhisar’da Başlamış Ceyhan Karasoy İlkokulu ve Ortaokulu (9 Kırsal Mahalle), Dağdere İlkokulu ve Ortaokulu (9 Kırsal Mahalle), Hanpaşa İlk ve Ortaokulu (2 Kırsal Mahalle), Durasıl, Hacıosmanlar ve Deremahalle, Ulupınar, Karaveliler, Mahallelerinin 75. Yıl İlkokulu ve Aysun Karalar Ortaokulu'na devam eden öğrencileri. Ayrıca Ortaöğretim öğrencilerimizden kar yağışı nedeniyle eğitime erişemeyen, Hanpaşa, Yeğenoba, Dağdere, Hacıibrahimler, Pekmezci, Çıtak, Gökçeler, Hamit, Ulupınar, Karaveliler, Eski Sarnıç kırsal mahallelerinden gelen öğrenciler de bir gün süreyle izinli sayılacaktır. Birleştirilmiş sınıflı Kocakağan, İsaca, Dolmadeğirmen ve Yaykın kırsal mahallelerinin okulları da bir gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca taşımalı Özel Eğitim öğrencilerimizden Hamit, Kömürcü, Doğankaya ve Karaköy kırsal mahalle öğrencileri de bir gün izinli sayılacak.

Ahmetli’de Hacıköseli ve Bahçecik Mahallelerinde okullar bir gün tatil edilirken, Saruhanlı, Gölmarmara ve Köprübaşı ilçelerinde eğitim öğretim devam edecek.

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UŞAK

'TA OKULLAR TATİL

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre “Taşıma Merkezi Okullarda” eğitime bir gün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde; “Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil temel eğitim (Taşıma Merkezi Okullar), özel eğitim ve ortaöğretim kapsamında taşımalı olarak erişim sağlanan öğrencilere ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarının 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır. Bunların dışında kalan yerleşim yerlerindeki okullarımızda Eğitim Öğretimin devam etmesine karar verilmiştir” denildi.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL

Sakarya'da taşımalı sistemle eğitime bir gün kar tatili arası verildi.

Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Sakarya Valiliği, tedbir amaçlı il genelinde taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden kar yağışı nedeniyle Sakarya Valiliği, 30 Aralık Cuma günü tedbir amaçlı il genelindeki tüm okulları tatil ettiğini duyurdu.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL

Dursunbey'de eğitime bir gün daha ara verildi

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Dursunbey’de dün başlayan kar yağışı bu gün de aralıksız devam etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, kırsal mahallelerde kar kalınlığı 60 santimi buldu. Bazı otomobiller yollarda gitmekte zorlanırken, yardımlarına diğer sürücüler koştu. Kar lastiği kullanmayan bir otomobilin sürücüsü kaza yapmaktan kurtulamadı.

Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı Dursunbey merkezinde çocuklar büyük sevinç yaşadı. Okulların dün tatil edilmesinin ardından karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Gece saatlerinde de etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Dursunbey Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 30 Aralık Cuma günü de okulların tatil edildiği bildirildi.