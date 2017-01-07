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Kar nedeniyle yolda kalan aracını sabah almaya geldi

Dün akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle oluşan trafikte araçlarını bırakan sürücüler günün aydınlanmasıyla arabalarının başına koştu.

Kar nedeniyle yolda kalan aracını sabah almaya geldi

07 Ocak 2017 10:50
Kar nedeniyle yolda kalan aracını sabah almaya geldi - Tıkla İzle

Dün akşam saatlerinde başlayarak İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle oluşan trafikte araçlarını bırakmak zorunda kalan sürücüler günün aydınlanmasıyla araçlarını almak için arabalarını bıraktıkları noktalara geldi. Akşam saatlerinde aracını 03 Esenler Mevkii'ne bırakan sürücü Hasan Türken, sabah olmasıyla aynı noktaya gelerek aracını hareket ettirmek için uğraştı. Türken, aracının üzerinde biriken karları temizlemeye çalışırken yoğun kar yağışı sebebiyle donan aracını hareket ettirirken zor anlar yaşadı.

"Sabah geldim 1 saattir uğraşıyorum donmuş" 

Kar yağışı sebebiyle aracını yolda bırakarak evine giden sürücü Hasan Türken, “Dün akşam saat 7'de Çağlayan'dan çıktık. Bu kadar yağacağını hiç tahmin etmedik, kaya kaya Çağlayan'dan buraya 3 saatte geldik. Trafikten gidemiyorum sağa çektim. Sabah da geldim 1 saattir uğraşıyorum donmuş, çalışmıyor. Aç kapa, aç kapa yeni yeni çalıştırdım “ diye konuştu. 

Öte yandan Mahmutbey Gişeler'de çok sayıda araç sürücüsü yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarını yolda bırakmak zorunda kaldı.

Tugay Saday
 


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