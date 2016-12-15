Şemdinli’de kar esareti: İlçeye ulaşımın sağlandığı tek karayolu kapandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle hayat adeta durma noktasına gelirken, ilçeye ulaşım sağlandığı tek karayolu olan Yüksekova-Şemdinli karayolu da kapandı.

Şemdinli ilçesinde iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklar kardan adam yaparak eğlenceli vakit geçirirken, birçok köyde ise elektrik kesintisi yaşanıyor.

Ulaşımın sağlandığı tek karayolu da kapandı

Birçok köy yoluyla birlikte ilçeye ulaşımın sağlandığı tek karayolu olan Şemdinli-Yüksekova karayolu da kardan dolayı ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mehmet Şerif Bay isimli vatandaş, dün akşam saatlerinde başlayan karın sabaha kadar yağdığını söyledi. Kar kalınlığının Şemdinli’de 70 santimetreye ulaştığını ifade eden Bay, ilçede hayatın adeta durma noktasına geldiğini kaydetti.

Öğrencilerden Sezer Bay ise okulların kar yağışından dolayı tatil olduğunu ve bundan dolayı babasına yardım ettiğini belirterek, "Sabah kalktığımda her yer bembeyaz olmuştu. Evimizin önüne çok kar yağmıştı. Ben de babama yardım ediyorum" dedi.

Doğu kar hapsinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası yollar ulaşıma kapandı. Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt’ta kar tatili 1 gün daha uzatıldı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sarıkamış-Karaurgan karayolu Gaziler yol ayrımının 0-12. kilometreleri ile Akşar-Gaziler-Karaurgan karayolunun 34-49 kilometreleri arası ulaşıma kapandı. Erzurum-Pasinler karayolu Tekman yol ayrımının 9-35. kilometreleri, İkizdere-İspir karayolunun 0-5. kilometreleri, Horasan-Erzurum karayolunun Ağrı il sınırı, Eleşkirt-Ağrı karayolunun 0-30. kilometreleri, Erzurum-Çat karayolunun Bingöl il sınırı mevkisi, Karayazı-Göksu-Karaçoban karayolunun 0-26. kilometreleri ve Karayazı-Elmalıdere karayolunun 0-39. kilometreleri arasında ulaşım sağlanamıyor. Tipi ve fırtına nedeniyle Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran karayolları ile Tutak-Karayazı karayolunun trafiğe kapandı.

Erzurum ve Tutak-Karayazı karayollarının kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede kar ve tipi yüzünden ilerleyemeyen birçok sürücü akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde trafiğin normale dönmesini bekledi. Erzurum'da, Bayburt-Erzurum karayolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi ile Erzurum-Erzincan karayolunun Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı 2 bin 370 rakımlı Tepebaşı Geçidi'nde, olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşım güçlükle yapılıyor. Her iki karayolunda, trafik polisleri, kar lastiksiz veya zincirsiz araçların devam etmesine izin vermiyor. Ekipler, kapalı yolların açılması ve başka yolların kapanmaması için çalışmalarını iş makineleriyle yoğun şekilde sürdürüyor.

“Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt’ta eğitime kar tatili”

Bölgede etkili olan kar nedeniyle Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt’ta okullar bugün de tatil edildi.

İl Valiliklerinden yapılan açıklamada yoğun kar ve tipi dolayısıyla dün eğitim öğretime verilen aranın 1 gün süreyle daha uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "15 Aralık 2016 Perşembe günü Erzurum il genelinde okul öncesi, ilkokul ve liseler yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile bayanlar ve engelliler de 1 gün süreyle idari izinlidirler" denildi.

Elazığ buz tuttu, düşen vatandaşlar hastanelik oldu

Elazığ'da kar yağmasıyla birlikte yollar ve süs havuzları buz tuttu. Buzlanmalar nedeniyle düşen 300’den fazla kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kış mevsimi etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığının -16 derece olarak ölçüldüğü ve kar nedeniyle birçok köy yolunun kapalı bulunduğu Elazığ'da, yollar ve süs havuzları dondu. Havuzların donması renkli görüntüler oluştururken buzlanmalar nedeniyle görünmez kazalar da yaşandı. Kentte kar ve buzlanma sonucu birçok kişi dengesini kaybederek, düşmesi sonucu yaralandı. Kamu hastanelerinden alınan bilgiye göre, kentte bulunan 3 hastaneye 300’den fazla kişi düşme sonucu bel, ayak ve el fraktörü geçirerek hastaneye başvurdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü de don ve buzlanma uyarısında bulunarak, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Elazığ’da hava sıcaklığının önümüzdeki haftaya kadar -5 ile -16 derecesinde seyretmesinin beklendiği de bildirildi.

Edirne’de kar yağışı başladı

Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi altına giren Edirne'de kar yağışı başladı.

Meteorolojinin Trakya Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından Edirne’de kar yağışı bugün öğlen saatlerinde yeniden etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde eksi 3, merkezde ise eksi 4 derece ölçüldüğü Edirne'de kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Edirne Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, karla mücadele için hazırlıklarını tamamladığı öğrenilirken, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere diğer tüm kara sınır kapılarında ulaşımın aksamadan devam ettiği öğrenildi.

Bitlis’te 342 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te üç gündür aralıksız yağan kar hayatı durma noktasına getirirken, il genelinde 342 köy yolu ulaşıma kapandı, okullar ise tatil edildi.

Kar yağışının en yoğun yaşandığı Bitlis’te, 342 köy yolu ulaşıma kapanırken, il merkez ile Tatvan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde ilk, orta ve liseler tatil edildi. Kar kalınlığını bir metreyi aştığı Bitlis'te tek katlı evler kara gömülürken, oyun parkları da kar altında kaldı.

Bitlis merkeze bağlı Hüsrefpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı evler, kar kalınlığının bir metreyi aşması nedeniyle adeta kara gömüldü. Bitlisliler, kara gömülen evlerini ve araçlarını çıkarmak için çaba sarf ederken, kapalı olan köy ve mahalle yollarının açılması için de belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının yarın da etkili olacağını söyledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Yücel İlarslan, 7 bölgede 10 ekip, 55 iş makinesi ve 86 personelle karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Erzurum’da otomobiller kara saplandı

Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum’da otomobiller kar altında kaldı.

2 gündür aralıklı olan yağışla birlikte kar kalınlığı Erzurum’un merkez ilçelerinde 1 metreye bulurken araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Park halindeki birçok araç adeta kardan kayboldu. Kara saplanan otomobilleri de vatandaşlar ittirerek saplandıkları karlı yollarda ilerletmeye çalıştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde etkisini artıran, zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı bugün de devam edecek.

Hava sıcaklıklarının azalacağı bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Trabzon’da okullara kar tatili

Trabzon’da kar yağışı nedeniyle 5 ilçenin tamamında, 4 ilçede de taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Olumsuz Hava ve yol şartları nedeniyle 15.12.2016 Perşembe günü Düzköy, Köprübaşı, Hayrat, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullar; Akçaabat ilçesinde Ağçlı, Aydın, Sebat İlk ve Ortaokulları ile Meşe, Darıca, Mersin Kaleönü, Hasan Saka İlk ve ortaokullarına taşınan öğrenciler; Beşikdüzü ilçesinde Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokuluna yapılan taşıma hariç ilçe merkezine taşınan öğrenciler; Of ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında taşıma merkezi okullara taşınan öğrenciler; Vakfıkebir ilçesinde Çavuşlu, Deregözü, Ballı, Fevzi İlk ve Ortaokulları ile taşıma merkezi okullara taşınan öğrenciler için eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

Giresun’da kar etkili oldu: 377 köy yolu ulaşıma kapandı

Giresun’da etkili olan kar yağışının ardından 377 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, “ İlimiz sahil, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde bulunan 550 köyden; Merkezde 50, Alucra’da 13,Bulancak’ta 53, Çamoluk’ta 1, Çanakçı’da 13, Dereli’de 29, Doğankent’te 8, Espiye’de 18, Eynesilde 11, Görelede 51, Güce’de 15,Keşap’ta 42, Piraziz’de 1, Şebinkarahisar 11, Tirebolu’da 42, Yağıdere’de 19 köy yolu olmak üzere toplam 377 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle kapanan köy yollarında kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kapalı köy yollarını açmak için Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 73 ekibin 68’i kar mücadelesi çalışmalarını sürdürüyor” denildi.

Kars’ta 158 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars’ta kar yağışı ve tipiden 158 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı, karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, “Malumunuz çok fazla kar yağışı oldu. Şuanda 158 tane köy yolumuzun kapalı, tabi ekiplerimiz hazır çalışıyor. Önceliğimiz Jandarma ve 112’nin taleplerini değerlendiriyoruz dedi.

Çalışmaları tipinin etkilediğini ifade eden Dolu, “Çünkü bu bölgede tipi çok yaygın. Tipinin geçmesini bekliyoruz. Onun dışında da 112 ve jandarmanın talepleri öncelikli olmak üzere arkadaşlarımız köy yollarında hummalı bir şekilde çalışıyor. Tipi dindiği zaman işimiz daha da kolaylaşacak kısa sürede bütün köy yollarımızı açacağız” diye konuştu.

Öte yandan Kars merkezde 23, Akyaka’da 6, Arpaçay’da 9, Digor’da 24, Kağızman’da 50, Sarıkamış’ta 18, Selim’de 11 ve Susuz’da 17 olmak üzere toplam 158 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Batman'da 141 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Batman'da kar yağışı nedeniyle 141 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde 78 köy ve 63 mezra olmak üzere toplam 141 yerleşim birimin yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi. Açıklamada, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Van Erciş’te okullar tatil edildi

Van’ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı merkez ve tüm köylerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler (pansiyonlu okullar hariç) ve milli eğitime bağlı diğer kurumlarda eğitim ve öğretime perşembe günü itibariyle bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Diyarbakır Kulp’ta eğitime ara verildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime bir günlük ara verildi.

Kulp’ta dün başlayan yağış nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle ilçeye bağlı birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Kulp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe genelindeki tüm okullarda İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla eğitim ve öğretime 15 Aralık 2016 tarihinde bir günlük ara verilmiştir” denildi.

Siirt Pervari’de eğitime ara verildi

Siirt'te dün itibariyle etkisini artıran kar yağışları nedeniyle Pervari, Eruh, Şirvan ve Baykan ilçelerine bağlı 70 köy yolu ulaşıma kapandı. Pervari’de eğitime 2 günlük ara verildi.

Siirt İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bülbül, dün Siirt İlçe kırsalında etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Şirvan-Cevizlik-Yağcılar, Pervari-Dolusalkım-Doğan, Eruh-Dikboğaz ve Baykan-Kasımlı ana arterlerinin ve 4 ilçede 70 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kapanan ana arterler başta olmak üzere köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekiplerin karla mücadele çalışması başlattığını aktaran Bülbül, loder, dozer, greyder, kürüme araçlarından oluşan 30 araçla ilçelerde yoğun bir karla mücadele çalışması başlatıldığını aktardı.

Siirt Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, Pervari ilçesini esareti altına alan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim başta olmak üzere ilçe genelindeki okulların bugün ve yarın olmak üzere 2 gün tatil edildiğini bildirdi.

Trabzon’da okullara kar tatili

Trabzon’da kar yağışı nedeniyle 5 ilçenin tamamında, 4 ilçede de taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Olumsuz Hava ve yol şartları nedeniyle 15.12.2016 Perşembe günü Düzköy, Köprübaşı, Hayrat, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullar; Akçaabat ilçesinde Ağçlı, Aydın, Sebat İlk ve Ortaokulları ile Meşe, Darıca, Mersin Kaleönü, Hasan Saka İlk ve ortaokullarına taşınan öğrenciler; Beşikdüzü ilçesinde Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokuluna yapılan taşıma hariç ilçe merkezine taşınan öğrenciler; Of ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında taşıma merkezi okullara taşınan öğrenciler; Vakfıkebir ilçesinde Çavuşlu, Deregözü, Ballı, Fevzi İlk ve Ortaokulları ile taşıma merkezi okullara taşınan öğrenciler için eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.