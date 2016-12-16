Akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle ayrı bir güzelliğe bürünen Çorum’da gecenin ilerleyen saatlerinde kartpostallık manzaralar oluştu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar parklara kendini attı. Bazı vatandaşlarla köpeklerini parklarda gezdirerek kar yağışının tadını çıkardı.

Belediyeye ait ekipler sabaha kadar çalıştı

Yılın ilk kar yağışının ardından Çorum Belediyesine ekiplerde teyekkuza geçti. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı 10 sabaha kadar şehrin ana arterleri ve belirlenen bölgelerde tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle Çorum-Samsun, Çorum-Amasya ve Çorum-Ankara karayolunda da zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı. Şehirlerarası yollarda Karayolları ekipleri tuzlama ve karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

BÜLENT ÖZKALELİ-M. MUTTALİP YALÇIN