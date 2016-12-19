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Kar üzerinde lastik raftingi

Erzurum Macera Off-Road Kulübü üyeleri, "Kış Şenlikleri Tanıtımı" kapsamında 4x4 otomobillerin arkasına bağladıkları lastiklerle kar üzerinde rafting yaptılar.

Kar üzerinde lastik raftingi

19 Aralık 2016 07:41
Kar üzerinde lastik raftingi - Tıkla İzle

Erzurum’da faaliyet gösteren Macera Off-Road Kulübü, Havuzbaşı Kent Meydanında Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yeni bir etkinliğe imza attı. Adını “lastik raftingi” koydukları etkinlikte 4x4 araçların arkasına yaklaşık 5 metre uzunluğundaki halatla bağlanan tekerlekle kar üzerinde kaymanın keyfi yaşandı. Adrenalinin doruğa çıktığı etkinlikte zaman zaman bazı gençler 50 kilometre hızla giden aracın arkasına bağlı oturdukları tekerlekten savruldu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte maceracı gençler doyasıya eğlendiler.
Erzurum Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, “İlimizde farklı bir etkinliği ilk olarak başlattık. Lastik raftingi. Kar üzerinde tekerlekle kaymanın tadı apayrı. Çok ta ilgi görmeye başladı. Gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor. Kış Şenlikleri Tanıtımı kapsamında bugün bu etkinliği gerçekleştirdik.” dedi.

Toptaş, Erzurum’un kış turizminde Türkiye’nin sayılı illeri arasında olduğunu ifade ederek, “Kayak, snowboard gibi kış turizmi faaliyetlerinin yanı sıra alternatif olarak lastik ofroad ta cazip hale geldi. Erzurum başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından gelecek yerli ve yabancı turistler için off-road etkinliği kapsamında ’kar safarisi’ lastik raftingi düzenlemeyi planlıyoruz” diye konuştu. 

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo
 


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