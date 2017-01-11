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Kar ve soğuktan etkilenen yüzlerce flamingo barınağa sığındı

Yurdun batı kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaban hayatını da olumsuz yönde etkiliyorlar.

Kar ve soğuktan etkilenen yüzlerce flamingo barınağa sığındı

11 Ocak 2017 08:41

Doğada aç kalan ve soğuktan kaçan yaban hayvanları insanların olduğu bölgelere yaklaşırken buun bir örneği de Karacabey’e bağlı Yeniköy Balıkçı Barınağı’nda yaşandı. Balıkçı barınağını mesken tutan yüzlerce flamingo, limanın içini rengarenk renklere bürüdü. Bu anları doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş kayda aldı.

Özellikle sığ olan lagünlerde görülen ve pembe renklerinin yanı sıra ilginç gaga yapılarıyla hayranlık uyandıran flamingolar, kışın zor şartlarına daha fazla dayanamadılar ve kendilerini balıkçı barınağına attı.
Yaklaşık 200 kadar flamingo kar yağışının yoğun yaşandığı şu günlerde buz tutan göllerin yerine balıkçı barınaklarını mesken tutuyor. Balıkçılar da bu kış misafirlerine hassas davranarak onları ürkütmemeye çalışıyorlar.

Etiketler: filamingo, kar yağışı


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