Kar ve tipi Doğu Anadolu’da 400’e yakın köy yolunu ulaşıma kapattı

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için karayolları, belediye ve il özel idaresi ekipleri 24 saat esasına göre çalışma başlattı. Erzurum’da kardan yolu kapanan köydeki 2 hasta ile Palandöken’de mahsur kalan 2 kayakçı kurtarıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar yağışı yüzünden kapanan 400’e yakın mahalle ve köy yolu ekiplerin çalışmasıyla birer birer yeniden ulaşıma açılıyor. Erzurum'da, yılbaşı gecesinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekiplerince yoğun çalışma yürütülüyor. İl merkezinde ise belediye görevlileri, cadde ve sokaklarda kar temizliği yapıyor. Kar temizleme çalışmalarında bir günde 90 kamyon dolusu kar kütlesi kentin dışına taşındı.

100 milyon liralık bütçe ayrıldı

Türkiye'nin en yüksek rakımlı şehirlerinden Erzurum'da, karla mücadele çalışması için yaklaşık 100 milyon liralık dev bütçe ayrıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi her yıl kış mevsiminin esarete neden olmaması için şehir merkezinin yanı sıra ilçelerdeki bin 186 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediyenin Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli yaklaşık 900 personel kentte kışın bıçaklı tuzlama, greyder, dozer, yükleyici, bekoloder, miniloder, kar savurma ve kamyon gibi yaklaşık 300 iş makinesiyle hizmet veriyor. Karla mücadelede görev yapacak timlerin, ekipmanıyla 7 gün 24 saat esasıyla göreve hazır hale getirildiği kentte, bu yıl karla mücadeleye yaklaşık 100 milyon lira ödenek ayrıldı.

Kar ve tipi dolayısıyla yolu kapanan Erzurum’un Köprüköy ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'nde rahatsızlanan 2 kişi gece saatlerinde ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Palandöken Kayak Merkezinin zirve noktasında mahsur kalan 2 kayakçı da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarılarak aşağıya indirildi.

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler

