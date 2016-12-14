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Kar ve tipi hava ulaşımını engelledi

Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Doğu Anadolu Bölgesinde bine yakın köy yolu ulaşıma kapanırken Erzurum ve Kars'taki bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kar ve tipi hava ulaşımını engelledi

14 Aralık 2016 12:21

Doğu Anadolu'da etkisini artıran kar yağışı sebebiyle Erzurum ve Kars'taki bazı uçak seferleri iptal edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erzurum'da dün öğle saatlerinde başlayıp gece saatlerinde etkisini artıran ve halen süren kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden Erzurum Havalimanı'ndan yapılması planlanan bazı iç hat seferlerinde aksamalar yaşandı. Kar ve tipi yüzünden Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'ndan saat 09.20'de, Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'ndan saat 09.30'da, İstanbul'daki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan saat 10.50'de Erzurum'a yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İstanbul'daki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan saat 10.30'da, Kars Harakani Havaalanı'na yapılması planlanan uçak seferinin de olumsuz hava koşulları yüzünden yapılamayacağı belirtildi.

“Eğitime kar tatili”
Bölgede yoğun yağan kar yağışı nedeniyle Erzurum, Ağrı, Kars, Bayburt, Ardahan, Muş'ta il geneli ve Erzincan'ın Otlukbeli, Kemah, Çayırlı, Tercan, Üzümlü ve Refahiye ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Iğdır'da da merkeze bağlı 8 okulda eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde dün başlayıp gece etkisini artıran, zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı bugün de devam edecek. Hava sıcaklıklarının azalacağı bölgede rüzgarın, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars ve Ardahan'da 6, Erzincan'da 3, Ağrı ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü. Iğdır'da ise sıcaklık 1 derece olarak kaydedildi.
Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 4, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan'da 2, Ağrı'da 4 derece olacağı öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 46, Erzurum'da 33, Tunceli ve Ardahan'da 25, Kars'ta 15, Iğdır'da 2, Erzincan'da 1 santimetre ölçüldü.

“Doğu’da bine yakın köy yolu ulaşıma kapandı”
Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla bine yakın köy yolu ulaşıma kapandı. İlgili ekipler tipinin dindiği mevkilerde yol açma çalışmasına koyuldu.

Kar ve tipi dolayısıyla yolu kapanan köy ve mezralardan hastalarda kar üstü araçları snow tracklarla kurtarılarak hastanelere ulaştırıldı. 

Ahmet Akbuğa


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