Kar ve tipiye yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı

Kars'ın yüksek kesimlerdeki meralarında hayvanlarını otlatan çobanlar, kara hazırlıksız yakalandı. Çobanlar, hayvanlarını yakın köylere indirmeye çalışırken kar yağışı ve tipiden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Kars'ta yağmurlu havanın ardından birden başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayvanlarını otlatan çobanları hazırlıksız yakalarken, kar ve tipi altında kalan çobanlar, hayvanlarını yakın köylere indirmek için adeta zamanla yarıştı. Donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çobanlar, hayvan otlatırken kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirtti.

Kar yağışı ve tipiden dolayı hava sıcaklığının çok hızlı düştüğüne dikkat çeken çobanlar, kar yağışı altında hayvanlarını yakın köylere sürmeye çalıştı. Tipiden dolayı hayvanlarını bir araya toplamakta zorlanan çobanlar, adeta zamanla yarıştı.

Yaklaşık 2 saat hayvanlarıyla ile birlikte yürüyen çobanlar, donmamak için sürekli hareket ettiklerini ve tipiyi arkalarına alarak yürüdüklerini kaydetti. Hayvanlarıyla birlikte yakın köylere sığınan çobanlar, geceyi sığındıkları köyde geçirecek. Kendileri ve hayvanları dinlendikten sonra yollarına devam edecek olan çobanlarının Iğdır iline gidecekleri öğrenildi.

Işık Çapanoğlu