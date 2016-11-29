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Kar yağacağını duyan yün çamaşırlara hücum etti

Meteorolojinin önümüzdeki günlerde yurtta kar yağışı beklendiğini duyurması yün iç çamaşırı satışlarını artırdı.

Kar yağacağını duyan yün çamaşırlara hücum etti

29 Kasım 2016 10:10

Bursa’da yün içlik satan Naci Bağcı, havaların soğumasıyla birlikte yün iç çamaşırı satışlarının artığını, önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışı sebebiyle vatandaşların yüne büyük rağbet gösterdiğini belirtti. Yünün sağlıklı olduğunu belirten Naci Bağcı, "Yünde bulunan boru şeklindeki lifler vücuttaki teri dışarı atarak insanı hasta olmaktan koruyor. Yün çok sağlıklı bir ısınma aracı. Yün giyenler kendini soğuktan sağlıklı bir şekilde koruyor. Bir de yün diye satılan orlonlar var, her yün diye satılan içlik yün değildir. Vatandaşlar yün içlikleri iyi bildikleri yerlerden alsın. Biz yün atleti 35 liradan satıyoruz. Yün don da aynı fiyata satılıyor. Defolu olunca fiyatlar 20 liraya kadar düşüyor. Kıyıda köşede 5-10 liraya satılan ürünler yün değildir. Vatandaşlar aldanmasın. Hakiki yün sağlıktır. Biz yazın bile müşterilerimize yün içlik satıyoruz. Yün giyenler siyatik ağrılardan ve romatizmadan kurtulur” dedi. 

Burak Türker


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