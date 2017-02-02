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Kar yağdı, balık azaldı

Samsunlu balıkçılar, yağan yoğun kar nedeniyle balığın yok denecek kadar az çıktığını söylediler.

Kar yağdı, balık azaldı

02 Şubat 2017 16:25

Samsun’da son yılların en yoğun kış şartlarının yaşanması balık piyasasını da olumsuz etkiledi. Geçen günlerde kilosu 20 liradan satılan yerli hamsi 3 gündür tezgahlardaki yerini alamıyor. Buzhane hamsisinin kilosu ise 10 liradan satışa sunuluyor.

Yağan yoğun karın ardından balık türlerinde yok denecek kadar bir azalma olduğunu burgulayan balıkçı Batuhan Çağlayan, “Kar balık piyasasını oldukça olumsuz etkiledi. Hamsi yok gibi bir şey. Diğer balıklarda yok denecek kadar az çıkıyor. Geçen sene bu zamana oranla balıklar bir hayli zayıf. Mesela geçen sene bu zamanda olan balıklardan istavrit bu sene yok. Şu anda sadece iri mezgit, iri barbun ve kefal satıyoruz. Geçen sene bu zamanda sarıkanat, çinekop, istavrit, sargan gibi balıklar vardı. Kalkan da hiç bulunmuyor. Fiyatlar ise mezgit 10 lira, barbun 20, tirsi 10, çupra 20, levrek 20, somon 15, ince çinekop 10 lira şeklinde sıralanıyor” dedi.
Kefal satışlarının diğer balıklara oranla daha fazla olduğunu ifade eden balıkçı Onurcan Köse ise, “Kar yağsa da balık alacak olanlar balıklarını alıyor. Talep var. Bugün en fazla çıkan balık türü kefal oldu. Kefalin kilosu 7 liradan satılıyor. Bu günlerde sadece kefal çıkıyor. Vatandaşları bugünlerde kefal yemeye davet ediyorum” diye konuştu.
Çeşitliliği ile göz dolduran balık tezgahları da yağan karın ardından eski günlerini arar oldu.
 

Erdi Demür
 


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