Yurt genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ordu’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı Ordulu balıkçıları olumsuz etkiledi. Kötü hava şartları sebebi ile denizcilerin avdan eli boş dönmesi tezgaha yansıdı ve fiyatlar artış gösterdi. Balık tezgahlarında genellikle havuz balıklarının satıldığı Ordu’da fiyatlarda gözle görülür artış yaşanırken bir önceki gün 12-15 TL’den satılan hamsinin fiyatı etkili olan kar yağışı sebebi ile bugün 20 TL’ye yükseldi. Ordulu balıkçılar ise bu durumun birkaç gün devam edebileceği vurgusu yaptı.

Hamsi 15 TL’den 20 TL’ye çıktı

Ordu’nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde balıkçılık yapan Mehmet Bahar, kar yağışının fiyatları arttırdığını söyledi. Soğuk ve karlı havalarda balığın az çıktığını ifade eden Bahar, “Kar yağışı balıkçıları olumsuz etkiledi ve birçok kayık denize açılamadı. Balık az tutulunca dün 15 TL olan hamsi bir günde 20 TL’ye yükseldi” dedi.

“Hamsi bu yıl çok az”

Düz Mahalle'de balıkçılık yapan Osman Güldüren ise olumsuz hava şartlarının hamsi ve diğer türdeki balıkların fiyatlarını arttırdığını belirtti. Hamsinin bu sezon genel anlamda az çıktığını ifade eden Güldüren, “Hava muhalefeti sebebi ile hamsi ve diğer balıklar az çıktı ve fiyatlar arttı. Hamsinin kasasını bugün 220 TL’den aldık ve bugün hamsi 20 TL’den satılıyor. Baktığımız zaman mezgit balığı hiç yok. Bu durumda vatandaşın cebine yansıyor. Bu durum birkaç gün daha devam edecektir. Hamsi bu sezon az oldu, olan kısmı da Bartın civarında tutuluyor” diye konuştu.

Hamsi fiyatlarının 20 TL’ye çıktığı Ordu’da ayrıca çupra 25, levrek 25, somon 17, alabalık 15, tirsi ve istavrit 15, barbun ise 30 TL’den satılıyor.

Doğan Arzık



