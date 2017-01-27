Diğer
Kategoriler

Kar yağdı, fiyatlar arttı

Karadeniz’de birçok ilde etkili olan kar yağışı balıkçıları olumsuz etkilerken, bu durum fiyatların artmasına yol açtı.

Kar yağdı, fiyatlar arttı

27 Ocak 2017 10:22

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ordu’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışı Ordulu balıkçıları olumsuz etkiledi. Kötü hava şartları sebebi ile denizcilerin avdan eli boş dönmesi tezgaha yansıdı ve fiyatlar artış gösterdi. Balık tezgahlarında genellikle havuz balıklarının satıldığı Ordu’da fiyatlarda gözle görülür artış yaşanırken bir önceki gün 12-15 TL’den satılan hamsinin fiyatı etkili olan kar yağışı sebebi ile bugün 20 TL’ye yükseldi. Ordulu balıkçılar ise bu durumun birkaç gün devam edebileceği vurgusu yaptı.

Hamsi 15 TL’den 20 TL’ye çıktı
Ordu’nun Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi’nde balıkçılık yapan Mehmet Bahar, kar yağışının fiyatları arttırdığını söyledi. Soğuk ve karlı havalarda balığın az çıktığını ifade eden Bahar, “Kar yağışı balıkçıları olumsuz etkiledi ve birçok kayık denize açılamadı. Balık az tutulunca dün 15 TL olan hamsi bir günde 20 TL’ye yükseldi” dedi.

“Hamsi bu yıl çok az”
Düz Mahalle'de balıkçılık yapan Osman Güldüren ise olumsuz hava şartlarının hamsi ve diğer türdeki balıkların fiyatlarını arttırdığını belirtti. Hamsinin bu sezon genel anlamda az çıktığını ifade eden Güldüren, “Hava muhalefeti sebebi ile hamsi ve diğer balıklar az çıktı ve fiyatlar arttı. Hamsinin kasasını bugün 220 TL’den aldık ve bugün hamsi 20 TL’den satılıyor. Baktığımız zaman mezgit balığı hiç yok. Bu durumda vatandaşın cebine yansıyor. Bu durum birkaç gün daha devam edecektir. Hamsi bu sezon az oldu, olan kısmı da Bartın civarında tutuluyor” diye konuştu.
Hamsi fiyatlarının 20 TL’ye çıktığı Ordu’da ayrıca çupra 25, levrek 25, somon 17, alabalık 15, tirsi ve istavrit 15, barbun ise 30 TL’den satılıyor.

Doğan Arzık 

 

Etiketler: balık, karadeniz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!