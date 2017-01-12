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Kar yağdı, helvasını yediler

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uzun yıllar sonra kar ile buluşan vatandaşlar, karın üzerine pekmez dökerek hazırlanan ancak serinlemek için daha çok yaz aylarında tüketilen kar helvası yediler.

Kar yağdı, helvasını yediler

12 Ocak 2017 09:42

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde kar yağışı etkili oldu. Mahallede yollar kapanınca evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar, karın keyfini çıkardılar. Uzun yıllar sonra yağan kar nedeniyle büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, karın üzerine pekmez dökerek hazırlanan ancak serinlemek için daha çok yaz aylarında tüketilen kar helvası yediler.

Altıntaş Mahallesi sakinlerinden Niyazi Tarcan, bu sene kış ayının daha yağışlı ve soğuk geçtiğini, mahallelerine yağan kar nedeni ile mahalle yollarının kapalı olmasından dolayı işe gidemediklerini, vakitlerini evde aileleri ile geçirdiklerini ifade ederek, “Kar yağar da kar yenmez mi?. Altıntaş mahallemizde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı mahalle yollarımızı kapattı. Bizde vaktimizi evde geçiriyoruz. Ailemizle birlikte yağan karın keyfini çıkarıyoruz. Kar yağar da kar helvası yenmez mi? Yağan taze karın üstüne, evde kendimizin yaptığı köy pekmezi dökerek yiyiyoruz. İçeride soba yanıyor, dışarısı soğuk ama, pekmezli kar helvası ile karın keyfini çıkarıyoruz” dedi.


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