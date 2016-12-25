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Kar yağdı, sebze fiyatları yüzde 50 zamlandı

Karın ülkenin her yerinde etkili olmasıyla Bilecik’te sebze fiyatları tavan yaptı.

Kar yağdı, sebze fiyatları yüzde 50 zamlandı

25 Aralık 2016 09:49

Bilecik’te sebze fiyatları yüzde 30 ila yüzde 50 arasında zamlanırken, vatandaş fiyatlara şaşırıp kaldı. Patlıcan 4 lira olurken, kuru fasulye 6,5 lira, biberler 4 ila 4,5 lira arası, salatalık 3,5 liradan alıcılarını bekliyor. Konu hakkında açıklama yapan manav Kadir Demirbaş, fiyatların sebzelerde son derece yüksek olduğunu ve daha da artacağını belirtti. Demirbaş, “Bereketli bir yazın ardından havalar soğudu, kar yağışı etkili oluyor. Tarlalarda hasat tamamen bitti. Olumsuz hava şartları yüzünden fiyatlar arttı. Özellikle 20 sene sonra Antalya’ya kar yağması da çok etkili oldu. Biberler 3 liraydı 4,5 lira, patlıcan 4 lira, dolma biber, fasulye, patlıcan, salatalık yüzde 30 la yüzde 50 arası zam geldi. Salatalık 3,5 lira, patlıcan 4 lira, dolma biber 4 lira, fasulye 6,5 lira. Hava şartları böyle devam ederse daha da artar diye bekliyoruz” dedi. 

Cem Kaan Toka


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