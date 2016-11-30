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Kar yağışı altında muhteşem şölen

Erzurum Palandöken’de 2016-2017 kayak sezonu kar yağışı altında muhteşem bir şölenle başladı.

Kar yağışı altında muhteşem şölen

30 Kasım 2016 22:32

Sway Hotel tarafından organize edilen programla Erzurum’da resmi kayak sezonunun açılışı yapıldı. Aydınlatılmış pistte kayakçılar kar yağışı altında zirveden meşalelerle kayak gösterisi yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Havai fişek gösterisi ve kutlamalarla yeni sezona merhaba denilirken kayakseverler karın ve yeni sezonun tadını çıkardı. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu yeni sezonun temenni ederek turizmcilere bol kazançlar diledi.

Tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, “Bu yıl Türkiye’de ilk defa kayak sezonunun açılışını yapıyoruz. Suni karlamalarla birlikte pistlerimiz hazır durumda. Erzurum’un güzelliğine bütün kayakseverleri bekliyoruz. Palandöken Türkiye’deki tek kayak garantisi olan merkezdir. Bütün yerli ve yabancı kayaksever misafirlerimizi Palandöken’in güzelliklerine bekliyoruz” dedi. 

Doğa Alca - Selçuk Kaya
 

Etiketler: kar, palandöken


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