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Kar yağışı Atatürk Havalimanı’nda da etkili oldu

İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren başlayan ve yer yer etkisini sürdüren kar yağışı, Atatürk Havalimanı’nda da etkili oldu.


13 Aralık 2016 20:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda saat 15.00’ten itibaren İstanbul’un bazı noktalarında başlayan kar yağışı yer yer etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’nda da kar yağışı etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini azaltan kar, belli aralıklarla yağmaya devam ediyor.

DHMİ kar için önlem almıştı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) de bir dizi önlem almıştı. Bu kapsamda DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü ve havalimanından uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinin temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrasında uçuşların aksamadan gerçekleşmesi için seferlerde yüzde 5 azaltmaya gidileceği duyurulmuştu. 

Ferhat Yasak

Etiketler: Atatürk Havalimanı, kar yağışı


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