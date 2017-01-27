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Kar yağışı birçok bölgeyi etkisi altına aldı

Türkiye’nin büyük bir bölümü beyaz örtüyle kaplı. Soğuk ve yağışlı havalar yeniden etkisini artırdı. Yurdun doğusu da batısı da kara teslim oldu. Şimdi yurttaki son duruma bakalım.

Kar yağışı birçok bölgeyi etkisi altına aldı

27 Ocak 2017 15:52
Kar yağışı birçok bölgeyi etkisi altına aldı - Tıkla İzle

TOKAT

Tokat’ın Erbaa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir hasta köyde mahsur kaldı. 56 yaşındaki Gülhanım Demirkıran için sağlık ve karayolları ekipleri seferber oldu. Köy sakinleri de küreklerle çalışmalara destek oldu.

Kalp hastası kadına 3 saat süren çalışmalar sonucu ulaşıldı. Ayakta bile durmakta zorlanan Gülhanım Demirkıran zaman kaybedilmeden hastaneye kaldırıldı.

BURSA

Bursa Kütahya yolunda geceden beri etkili olan kar yağışının ardından Bursa’nın Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan gibi dağ ilçeleri ile bağlantısı kesildi. Hazırlıksız trafiğe çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Kazalarda kaçınılmaz oldu. Meydana gelen maddi hasarlı kazaların ardından uzun araç kuyrukları oluştu.

SAMSUN

Karadeniz’de de manzara aynıydı. Samsun’da aşırı yağış ve buzlanma nedeniyle birçok noktada trafik kazası meydana geldi. Karlı ve buzlu yolar yüzünden otomobiller ilerleyemedi.

KARS

Kış aylarının en sert yaşandığı illerden Kars’ta tipi etkili oldu. Saatler içerisinde her yer bembeyaz oldu.

BİNGÖL

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde etkisini sürdüren kar, hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı kent merkezinde 50 santimetreyi geçti. 278 köy yolu ulaşıma kapandı. Vatandaşlar evlerine kapandı. Esnaf kepenk açamadı.

(İHA)

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Etiketler: kar yağışı, Türkiye


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