Doğu’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın aralıklı kar yağışlı, buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu olacağı, rüzgarın ise güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının düşeceği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 25, Kars ve Ardahan'da 23, Erzurum'da 20, Iğdır'da 14 ve Erzincan'da 5 derece ölçüldü. Kar kalınlıkları ise Ağrı'da ve Erzurum'da 50, Kars'ta 20, Ardahan'da 15, Iğdır'da 10 ve Erzincan'da da 4 santimetre olarak kaydedildi.

Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ağrı’da etkisini sürdüren yağış sebebiyle bölge de bine yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, kaymakamlıklar, kamu, özel kurum ve kuruluşlara 'çok ivedi' uyarı yazısı gönderdi. Bölgede pazar gününe kadar kar yağışının devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmasını istendi.