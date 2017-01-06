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Kar yağışı İstanbul’u etkisi altına aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar uyarısı yapmasının ardından kar yağışı akşam saatlerinden itibaren İstanbul’u etkisi altına almaya başladı. Kimi vatandaşlar yolda mahsur kalırken hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

Kar yağışı İstanbulu etkisi altına aldı
İstanbul'dan kar manzaraları - Foto Galeri

06 Ocak 2017 19:44
Kar yağışı İstanbul’u etkisi altına aldı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmasının ardından İstanbul akşam saatlerinde kara teslim oldu. Edirne’den giren kar yağışı kentte hava sıcaklıklarını sıfır dereceye kadar indirdi. Evlerine dönmek isteyen vatandaşlar otobüs duraklarında yoğun kar yağışı yüzünden mahsur kaldı. Yola hazırlıksız çıkan kimi araç sürücüleri ise trafikte zor anlar yaşadı.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de etkili olan kar yağışı nedeniyle ise bazı sürücüler yolda kalırken, bazı araçlar da kar lastiği olmaması nedeniyle yolda kaldı. 

Harun Basat - Selim Bayraktar

Etiketler: kar yağışı


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