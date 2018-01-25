Kar yağışı kenti beyaza bürüdü...

Özellikle Erzincan’ın yüksek kesimlerinde yoğun şekilde görülen kar, sabah saatlerinde şehir merkezini de etkisi altına aldı. Rüzgarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan olumsuz hava koşullarına karşı, Erzincan Belediyesine bağlı kar küreme araçları birçok noktaya konuşlandırıldı. Ekipler şehir merkezindeki kaldırımlarda küreme ve tuzlama çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaştığı şehir merkezinde yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Abdullah Aslan