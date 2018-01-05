Kar yağışı neden azaldı

İklim Bilimci Yrd. Doç. Dr. Okan Bozyurt, Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye ikliminde yaşanan değişimleri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. İklim değişikliğinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Bozyurt özellikle son veriler değerlendirildiğinde değişikliği dünyada yaşandığını kaydetti. Diğer bilim adamları gibi Bozyurt da, iklim değişikliğinde yaşanan değişimlerin başlıca nedenini ‘küresel ısınmaya’ bağlayarak, “Küresel ısınma birazda insan etkisini gündeme getiriyor, o da şu demek, atmosferde aşırı derecede sera gazı birikimi var. Sera gazları nedir? Karbondioksit başta olmak üzere metan gazı ve bir de doğal sera gazları var buda su buharıdır. Su buharının dünyaya bir zararı yok. Tam tersine atmosferde nemcil bir ortam sağlıyor. Bunun dışında insan etkisi ile karışan karbondioksit özellikle de metan gazı güneşten gelen ışınları yeryüzüne iletiyor fakat geri gitmesini engelliyor. Aynı sera ortamı gibi. Seracılıkla uğraşan çiftçiler ne yapıyor? Serayı çeviriyor gelen ışınlar hapsoluyor tekrar geri çıkması engellenmiş oluyor. Böylece içerisi tropikal ortama dönüşmüş oluyor. Dünyada buna benzemeye başladığı için biz sera etkisi diyoruz” diye konuştu.

“Kar yağışlarının sayısında ve frekansında bir azalma gözlemlenmeye başlandı”

Türkiye’de aralık ve ocak ayı hava sıcaklıklarına bakıldığı zaman genel anlamda bir artış olduğunu sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-5 arasında üzerinde olduğuna dikkat çeken Bozyurt, şunları söyledi:

“Atmosferde aşırı derecede birikmiş bir karbondioksit var ve dünyada bir sıcaklık depolanması söz konusu. Bu da tabi kar yağışlarını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle alt enlemlerde, Türkiye gibi Akdeniz havzasında olan ülkelerde maalesef kar yağışlarının sayısında ve frekansında bir azalma gözlemlenmeye başlandı. Bir de bu sene özellikle güneyli hava akımları biz çok fazla etkiliyor merkezi Güney Akdeniz üzerinde olan. Biz de buna meteorolojide ‘maritim tropikal akım’ diyoruz. Bunlarda genelde kendini lodos sektörlü rüzgarlar olarak gösteriyor ve bu da hava sıcaklığını bir hayli yükseltiyor. Mesela aralık ve ocak ayı ortalamalarına baktığımız zaman bu sene özellikle de aralık ayı ortalamalarına bakıldığında sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 2-5 derece üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Ama bu şartlar tabi böyle devam etmeyecek. Ocağın ortasından sonra bu şartların değişmesini bekliyoruz.”

“Güneş aktivitelerinde önemli bir azalma var”

Güneşte yaşanan aktiviterel ile birlikte Pasifik Okayanusu’ndaki akıntı değişikliklerinin iklimler ve özellikle de kar yağışı üzerindeki etkilerine de değinen Bozyurt, ocak ayının sonlarına doğru Türkiye’de kar yağışı sayılarında artış yaşanacağını aktardı. Bozyurt, “Bu şartlar değişecek. 2 senedir Dünya da El-Nino sistemleri etkiliydi. El-Nino da Pasifik Okyanusu’nda genel bir sıcak su akıntısı fakat şimdi durumlar tersine döndü, La Nina çevrileri başladı. La Nina ne demek? Pasifik Okyanusu’nda genel anlamda bir soğuk su akıntısı anlamına geliyor ve bu da Dünyadaki küresel sıcaklıkları olduğu gibi aşağılara çekiyor. Bunun giderek kuvvetlenmesini öngörüyoruz, elimizdeki veriler onu gösteriyor. Bir de buna bağlı olarak ayrıca Güneş aktivitelerinde önemli bir azalma var. Güneşteki aktiviteler ve patlamalarda dolayı Dünyaya gelmesinden gereken daha az enerji gelmeye başladı. Bu şekilde de devam edecek olursa özellikle önümüzdeki dönemden itibaren dünyada küçük anlamda bir küresel soğuma beklenebilir. Bu da tabi dünyada sıcaklıkları olduğu gibi düşürecek ve kar yağışı frekanslarında tekrar bir artış meydana gelecek. Ocak ayının 20’sinden sonrada Türkiye’de sık sık kuzey sektörlü hava baskınlarının olmasını ve kar yağışı sayısında bir artış bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Gökten Ceylan

