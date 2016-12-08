Ordu'da 8 ilçede okullar tatil

Ordu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 8 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yağış sebebi ile Mesudiye, Akkuş, Ulubey, Gürgentepe, Çamaş, Kumru ve Korgan ilçelerinin tamamında, Ünye ilçemizde ise Yenikent ve Pelitliyatak Mahallelerindeki okullarda 8 Aralık Perşembe günü eğitime öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Bolu’da eğitime kar engeli

Bolu’nun Mengen ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da kar yağışının etkisini artırması nedeniyle Mengen ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Bolu Valisi Aydın Baruş’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Mengen'de eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığını belirtildi.

Kürtün’de okullara kar tatili

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeli de bir gün idari izinli sayılacak.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Kürtün ilçesinde beklenen kar yağışı ve yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla, ilçe genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, lise, yaygın eğitim, özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim-öğretime 08 Aralık Perşembe günü 1 gün süre ile ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken yağışın sahil tarafındaki yüksek kesimlerde daha fazla etkili olduğu öğrenildi.

Artvin'de okullarda kar tatili

Artvin merkez, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 8 Aralık Perşembe (bugün) bir gün süreyle ara verildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka ve Murgul ilçelerindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 8 Aralık Perşembe (bugün) bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca il merkezi, Borçka ve Murgul İlçelerinde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelinde 08.12.2016 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.