Kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

İhbar üzerine sabah saatlerinde yola çıkan Büyükşehir Belediyesi ekipleri öğleden sonra Ayaster Yaylası'ndaki vatandaşa ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşların sağsalim olarak geri dönüş yapmaları sağlandı. Aynı şekilde Büyükyayla ve Handüzü yaylalarında mahsur kalan yaylacılar için yola çıkan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaylacılar ile küçükbaş hayvanlarının geri dönüşünü sağladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yayla ve mezrelerin terk edilmesini istedi. Bahar aylarına kadar kimsenin yayla ve mezrelere çıkmaması gerektiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, “Artık kış mevsimine geldik. Yayla ve mezrelerde çok ciddi doğa olayları ile karşılaşabiliriz. Elbette nerede olursa olsun tüm vatandaşlarımızın emrindeyiz. Lakin can ve mal güvenliğimiz için bahar aylarına kadar yayla ve mezrelere çıkılmaması gerekiyor. Bu hususu hemşehrilerimden özellikle rica ediyorum” dedi.