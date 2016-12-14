Kırşehir’de 61. Karayolları Şube Şefliği yetkilileri Ankara-Kayseri karayolunun ulaşıma açık olduğunu bazı bölgelerde ise tipi nedeni ile görüş mesafesinin düştüğünü bildirdi. Görüş mesafesinin düştüğü noktalarda sürücülerin yavaş seyretmeleri gerektiği uyarısında bulunan bölge trafik ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının da yapıldığını bildirdi.

Öte yandan Kırşehir-Akpınar karayolunda ise şiddetli tipi nedeni ile bir TIR kontrolü kaybedilerek yoldan çıktı. Olay sonrası karayolu kısa süreli trafiğe kapandı. TIR'ı yoldan çıkan sürücüsünün imdadına ise karayolları ekipleri yetişti.



Enderhan Öz