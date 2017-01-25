Ahlat’tan Adilcevaz istikametine gelmekte olan çok sayıda büyük tonajlı araç, Gabanlar mevkiindeki yokuşu çıkmakta zorluk yaşadı. Kara hazırlıksız yakalanan birçok araç, rampayı çıkarken patinaj yaptı.

Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yoldan kayarak büyük tehlike atlatırken, birçok aracın ise yolda kaldığı görüldü. Bazı sürücüler, karayolları ekiplerinin yolda tuzlama çalışması yapmadığından yakındı.

Sürücüler, kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalışırken, ilçede kar yağışı devam ediyor.

Özcan Beşkardeş