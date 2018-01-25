Kar yağışı ve buzlanma kazaya neden oldu: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Kayseri yolu Ditaş kavşağında meydana geldi. Yunus Ç.(45) yönetimindeki 51 KH 214 plakalı yolcu minübüsü kar yağışı ve buzlanmadan dolayı minibüsün kayması sonucu devrildi. Minibüste bulunan şöför Yunus Ç., ve yolculardan Bilal Ç.(14), Halil Y. (50), Bilal Y. (25), Vedat Y. (15), Ahmet K.(48), Yiğithan Y. (1), Fatma Y. (21), Fatma K. (47) ve Muhammet Ç.(9) yaralandı. 112 ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yasin Esen

