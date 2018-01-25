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Kar yağışı ve buzlanma kazaya neden oldu: 10 yaralı

Niğde'de Karatlı beldesi yolcu minibüsü devrildi, kazada 10 kişi yaralandı.

Kar yağışı ve buzlanma kazaya neden oldu: 10 yaralı

25 Ocak 2018 11:51

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Kayseri yolu Ditaş kavşağında meydana geldi. Yunus Ç.(45) yönetimindeki 51 KH 214 plakalı yolcu minübüsü kar yağışı ve buzlanmadan dolayı minibüsün kayması sonucu devrildi. Minibüste bulunan şöför Yunus Ç., ve yolculardan Bilal Ç.(14), Halil Y. (50), Bilal Y. (25), Vedat Y. (15), Ahmet K.(48), Yiğithan Y. (1), Fatma Y. (21), Fatma K. (47) ve Muhammet Ç.(9) yaralandı. 112 ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yasin Esen
 

Etiketler: kar, kaza

 

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