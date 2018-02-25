Diğer
Kategoriler

Kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesinde yer alan Kazdağlarının yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve yoğun sis araç trafiğini olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor

25 Şubat 2018 19:32

Sabah saatlerinde rüzgarın poyraz yönüne dönmesiyle birlikte Kazdağlarından geçen Balıkesir Edremit, Çanakkale Çan karayolunda kar yağışı ile birlikte başlayan yoğun sis, araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Bir çok araç kar yağışı ve sis nedeniyle konvoylar halinde hareket ederken, bazı vatandaşlar da yeni yağan karın keyfini çocuklarıyla çıkarmayı tercih ediyor. Yetkililer bölgede gece saatlerinde hava sıcaklığının daha da düşeceğini, zaman zaman kar yağışlarının devam edebileceğini bu yüzden sürücülerin bu yol kesiminde özellikle buzlanma riskine karşı gerekli önlemleri almalarını istediler.

Emrah Elmas
 

Etiketler: balıkesir, sis

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç