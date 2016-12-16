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Kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı.


16 Aralık 2016 15:11

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde, kar yağışını ardından şiddetli soğuklar baş göstermeye başladı. Esnaflar iş yerlerinin önündeki kar yığınlarını küreklerin yardımı ile temizlerken, belediye ekipleri ise kapanan mahalle yollarında çalışma başlattı.

İlçe merkezinde toplanan kar yığınları iş makinelerinin yardımı ile bir alana toplanarak daha sonrada kamyonlarla ilçe dışına çıkartıldı.

Soğukların giderek arttığı ilçede, bazı esnaflar ise el arabasının içinde yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. İlçe sakinleri, 3 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 35 santimetreyi geçtiğini, yağışların ardından ise soğuk havaların kendini gösterdiğini ifade ettiler. 

Etiketler: kar yağışı


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