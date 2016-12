FETÖ mensubu hainlerin 15 Temmuz 2016’da teşebbüs ettikleri darbe girişiminin ardından Sakarya Kent Meydanı'nda başlatılan demokrasi nöbetlerine ilk günden itibaren katılan ve burada kurdukları çadırdan ayrılmadan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve demokrasinin yanında duran bir grup vatandaş, bu nöbet geleneğini devam ettiriyor. Darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz’un her ay devriyesine bir araya gelen bir grup demokrasi aşığı, Kent Park’ta kurdukları çadırda nöbetlerini sürdürüyor.

Üçüncü kez bir araya gelen ve kar yağışına aldırış etmeden kurdukları çadırda nöbetlerini tutan grup adına açıklama yapan Abdullah Çolak ve Hamza Semih Vural, 15 Temmuz vatana ihanet girişiminin daha ilk saatlerinde sokaklara, meydanlara çıkarak, din, vatan ve onurları için gerekli olan görevi ifa etmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Sonraki günlerde nöbetlerimize devam ederken, Sakarya Kent Meydanı’nda plansız, programsız, olarak kurduğumuz nöbet çadırı bizim için bir sembole dönüştü. 15 Temmuz hadisesinin müstakil olarak, bir defaya mahsus bir teşebbüs ve bu vatan var oldukça bu ‘hayasızca akın’ın mütemadiyen devam edeceğinin bilincindeyiz. 15 Temmuz’da hezimete uğrayan din ve vatan düşmanları daha şiddetli bir şekilde üstümüze gelmeye devam etmekteler” diye konuştular.

Abdullah Çolak, Türkiye’nin içeride ve dışarıda onlarca düşmanı olduğunu belirterek, “Bizler için vatan, Kur'an kutsaldır ve bu nedenle atalarımızdan kalan bu son toprak parçasını sembolik gibi görünen ya da algılanan bu çadır nöbetlerinde, yeri ve zamanı geldiğinde kanımızın son damlasına ve son nefesimize kadar yeminliyiz. Vatanımıza her türlü ihanet, istikbalimize kasıt, Kur'an'a saldırı karşısında bizler ve bizler gibi daha niceleri mukaddesatımız için her türlü bedeli ödemeye hazırdır. Kimine şehitlik, kimine gazilik, kimine de nöbet düşer vatan savunmasında. Düşmanlarımız şunu iyi bilsinler ve bilmelidirler ki, bu ülkede fikri, yaşam şekli, siyasi görüşü ne olursa olsun herkes yeri ve zamanı geldiğinde savaşmayı da ister, nöbet tutmayı da, nasibi varsa şehit olmayı da. Dinimiz ve vatanımız aleyhinde yapılacak 15 Temmuz işgal teşebbüsü gibi her türlü teşebbüsün karşısında duracağımızı göstermek için; Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Şehit Halil Kantarcı, Şehit Abdullah Tayyip Olçak ve dahi tüm şehitlerimizi unutmamak, unutturmamak ve rahmetle anmak için; bu direniş ve diriliş ruhunu sıcak tutmak için her ayın 15'inde burada olacağız. Davamızı ve derdimizi anlayan ve bu konuda kendini de mesul hisseden herkesi bu eylemimize destek vermeye davet ediyoruz. Evet, vatan kutsaldır. Bu değerlerin üzerinde hiçbir değer, hiçbir ideoloji, hiçbir siyaset, hiçbir makam yoktur” dedi.

Remzi Şimşek