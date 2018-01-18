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Kar yağışını gülümseyerek karşıladılar

Eskişehir’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve sevinçle karşılanan kar yağışı, kenti beyaza bürürken kartpostallık kareler oluşturdu.

Kar yağışını gülümseyerek karşıladılar

18 Ocak 2018 11:57

Önceki yıllara oranla bu yıl pek de etkisini gösteremeyen kar yağışı, vatandaşların özlemini arttırdı. Dün gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatleri itibari ile yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla hızlanan kar yağışı, tedbirsiz olarak dışarı çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatırken, beyaz örtü Eskişehir’de kartpostallık kareler oluşturdu. 

Ayrıca kentin önemli ulaşım araçlarından tramvayların üzeri de karla kaplanırken, bazı vatandaşlar raylı aracın önüne gülücük çizerek kar yağışına adeta 'Merhaba' dedi. 

Etiketler: kar yağışı

 

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