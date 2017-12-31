Kara elmas 350 milyar dolar kazandıracak

Son 10 yılda enerji alanında büyük devrim gerçekleştiren Türkiye, kömür üretiminde atağa kalktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın büyük önem verdiği ve 2018 yılı hedefini 100 milyar ton yerli ton olarak açıkladığı yerli kömür stratejisi kapsamında ekonomiye 350 milyar dolarlık katkı sağlanması bekleniyor. Maden arama çalışmaları kapsamında Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) gibi kurumlar başta olmak üzere tüm kurumlar imkanlarını seferber ederken çalışmaların ilk meyveleri de alınmaya başladı. Yapılan arama ve sondaj faaliyetleri ile 8.3 milyar ton olarak bilinen linyit rezervleri yüzde 50’ye yakın artarak 17.3 milyar ton seviyesine yükseldi. Böylece kurulum çalışmalarına devam eden 1.915 MW termik termik santral ile toplam kurulu güç kapasitesi de 2 bin 735 MW’ye ulaşılmış olacak. Bunun yanı sıra yerli kömür rezervlerinin 2018 yılında en az 5 kat artışla 100 milyar tona çıkarılması hedefleniyor. Yerli kömürün ekonomiye kazandırılmasıyla 350 milyar dolarlık bir katkı sağlanması bekleniyor.

DÖRT BİR TARAFTA ARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Enerji Bakanlığı yerli kömürü ekonomiye kazandırma faaliyetlerine son sürat devam ederken, diğer yandan da Denizli, Afyonkarahisar, Aydın, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Muş, Ankara, Amasya, Karabük ve Çankırı illeri başta olmak üzere ülke genelinde linyit arama ve rezerv belirleme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan toplamda 1,53 milyar ton taşkömürü rezervi bulunan Zonguldak havzasında, 11 milyar KWH/yıl elektrik üretim potansiyeline sahip olan rezervin yüzde 21’lik kısmı da değerlendirmeye alındı. EÜAŞ bünyesinde bulunan Çayırhan, Afyonkarahisar-Dinar, Tekirdağ-Çerkezköy, Malkara, Konya Karapınar ve Afşin Elbistan kömür havzalarının yatırıma açılabilmesi için yol haritası çalışmalarına hız verildiği belirtiliyor.

‘Türkiye’nin ilk sondaj gemisi’ Körfez’e demir attı

Norveç’in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı’ndan yola çıkan “Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2”, İzmit Körfezi’nde demirledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz’de sondaj yapmak için kullanacağı “Deepsea Metro-2” isimli gemi, Çanakkale’den Marmara Denizi’ne girerek oradan da İzmit Körfezi’ne giriş yaptı. Marshall Adaları bayraklı 51 bin 283 grostonluk gemi, Gebze ilçesi Muallimköy açıklarına demirleyerek beklemeye başladı. Türkiye’nin envanterine dahil edilecek gemiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz’de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak. Güney Kore’de 2011’de inşa edilerek denize indirilen “Deepsea Metro-2”, 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, “İki gemimiz ile sismik çalışmalarımız devam ederken, süreci tamamlanan ve yakın zamanda imzaları atılan ve bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız ilk sondaj gemimiz ile Akdeniz’de 2018 yılında ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceğiz” demişti.

Rüzgâra 555 milyon avro yatıracak

Polat Enerji Genel Müdürü Zeki Eriş, rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinde 462,9 megavat kapasite aldıklarını belirterek “Yatırımımızı çok fazla vakit geçirmeden 3-4 yıl içinde bitirmeyi öngörüyoruz, yatırım bedelimiz yaklaşık 555 milyon avro seviyesinde olacak. Polat Enerji olarak Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Afyonkarahisar, Karaman-Mersin ve İstanbul bölgelerinde toplam 7 santral kuracağız” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının belirlediği yerli ve yenilenebilir enerji politikasının şirket hedefleriyle örtüştüğünü aktaran Eriş, “Bakanlığın aldığı yeni kararlar, stratejiler, rüzgâr ve güneşteki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleri ile çok daha büyük yatırımlara soyunacağımızdan eminim. Onlar başlayıncaya kadar da boş kalmamak adına karar aldık ve TEİAŞ’ın ön lisans rüzgar yarışmalarına girdik. Rüzgârda YEKA ihalesine de inşallah gireceğiz” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi