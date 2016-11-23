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Kara elmas elde kaldı

Kış öncesi satışların artması beklenen kömür, Gaziantep’te satıcısının elinde kaldı. Kara elmas olarak bilinen kömür, bu kez vatandaşları değil satıcılarını kara kara düşündürüyor.

Kara elmas elde kaldı

23 Kasım 2016 11:00

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Gaziantep’te, sıcaklıklar eksi 1 dereceye kadar düşerken, soğuk havalarla birlikte satışı artması beklenen ithal kömür elde kaldı. Gaziantep Kömürcüler ve Oduncular sitesindeki esnaf, büyük umutlarla doldurdukları depolarının yarısını bile satmayı başaramadı. Tonu 650 TL’den satılan kömür, talebin az olması nedeniyle bu kez satıcısını üzdü.

İş yerine kilit vuracak
21 senedir kömür satışı yapan Lütfi Ateş, önceki yıllarda onlarca kişinin çalıştığı iş yerini artık kapatmaya hazırlandığını ifade etti. Birçok kişinin kendisi gibi kepenk kapattığını, Kömürcüler ve Oduncular sitesinin hurdacılara kaldığını anlatan Ateş, “Havalar soğudu ama satacak kimse bulamıyoruz. Kömürcülük bitti. Doğalgaz geldi. Kaymakamlık da kömür dağıtıyor. Bize bir şey kalmıyor. Önümüzdeki sene bırakacağım. Kurtarmıyor. Benim iş yerim olduğu halde kurtarmıyor. Sadece biz değil, sektördeki herkes bocalıyor. Dolar aldı başını gidiyor. Zarar ediyoruz. 2-3 TIR döktük, bitirdik. Başka da TIR dökmemize gerek, yok. Çünkü satılmıyor. Bunun için bu işi bırakmak zorundayız” dedi.

Satışlar her geçen yıl daha da azalıyor
Baba mesleği yaptığını belirten Orhan Ergin, yaklaşık 15 yıldır kömür satışı yaptığını belirtti. Satışların her geçen yıl bir önceki yıla göre yarı yarıya düştüğünü vurgulayan Ergin, en az satışın olduğu dönemin bu yıl olduğunu belirtti. Ergin, “Sektörümüz ölmüş durumda. Doğalgaz, esnaf artışı. Bu sene havaların soğumasının, satışlarda aktif bir rolü olmadı. Sıkışma durumu söz konusu olmadı.. Geçen seneye göre satışlarımız yarı yarıya düştü. Her sene daha da azalıyor. 2 yıl ömrü kaldı ya da kalmadı. O gözle bakıyoruz artık” ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin de katkısı yok
Ergin, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin de kömür satışlarında beklenen hareketi sağlayamadığını ifade etti. Ergin, “Suriyelilerden para isteme durumu zaten pek olmuyor. Durumları ortada kömür 650 TL ise Suriyeliler 500 TL para veriyor. Onların bize bir artı etkisi olmuyor. Zaten alım güçleri yok. Alsalar da torbayla alıyorlar. Bunda bizim kazancımız ne olabilir ki” şeklinde konuştu.

Odun satanlar daha memnun
Sitede odun satışı yapan esnaflar ise kömürcülere göre satışlardan daha memnun olduğunu ifade etti. Yaklaşık 12 yıldır odun kesiminde çalışan işçilerden Seydi Asık, “Bu mevsim odun kömür işleri fark ediyor biraz. Yazın daha durgun oluyor. Palet yapıyoruz, fabrikalara gidiyor” ifadelerini kullandı. İşçilerden Nevzat Kafes ise “Şimdilik işler güzel. Havalar çok sıcaktı şimdi soğudu. Palet işi, diğer yakacak odun işinden daha iyi” diye konuştu.

Lider Olgun - Serhat Demir

 


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