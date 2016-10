Şu an yerli ve ithal olarak iki farklı kömür olduğunu belirten Turan, yerli kömürün tonu 550 liradan, ithalin ise 650 liradan başladığını söyledi. Turan, "Hakiki Soma Kısrakdere kömürü yerinde pahalı olduğu için şahsen her sene getiriyordum. Ama bu sene getiremedim. Devletimizin Kısrakdere kömürü gerçekten pahalı. Tonu 550-600 lira arasında değişiyor. Vatandaşlarımız alırken Soma kömürü diyerek, inanmasınlar. Devletin mührünün olduğu kömürlere inansınlar. Vatandaşlarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni olan kömürleri kullansınlar. Her kömür ithal değildir. İçine değişik kömürlerde konuluyor. Fiyatlar düşük gösteriliyor. Kesinlikle o fiyatlara, o kömürler verilmez. Doların bu kadar yükselmesinden dolayı fiyatlarımız artış olmuştur. Ama zam gerçekleşmedi fiyatlarımız geçtiğimiz yıl ile aynıdır" dedi.

Kaçak kömür konusunda yıllardır mücadele verdiklerini belirten Ziya Turan, “İnegöl Belediyesinin ve ilçe halkımızın kaçak kömür konusunda duyarlı olmasını istiyoruz. İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden yetkili belge ve Katı Yakıt Satış Belgesi olmayanlardan kömür almamalarını istiyoruz. Bu konuda Bursa İl Mahalli Çevre Kurulu kararı var. Ayrıca tüp gaz, çimento, tuğla, kum satışı yapılan yerlerde kömürde satılıyor. Ayrıca bazı marketlerde de kömür satışı yapıldığını görüyoruz. Bursa İl Mahalli Çevre Kurulu kararı gereği buralarda kömür satışının yapılması yasaktır. Bu konuda İnegöl Belediyemizin gereğini yapmasını istiyoruz. Tunçbilek kömürünün kükürt oranı yüksek. Kaçak yollarla İnegöl’ümüze giriyor ve satışı yapılıyor. Hava kirliliğini tehdit eden bir unsurdur. Bu konuda yetkilileri daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri yüzünden köylerimize kömür satamıyoruz. Ne yazık ki, kooperatifin ilaç ve gübre gibi çiftçinin faydasına olacak şeyler satmak yerine kömür ve şeker satmaya başladı. Gemilerle ucuz ucuz ne olduğu belirsiz kömür getiriyorlar. Vatandaşlara ucuz diye satılıyoruz. Ayrıca sadece üyelerimize satıyoruz deniliyor ama hayır, herkese satıyorlar. Ucuz olduğu içinde vatandaş bizden almıyor. Bu konuda Bursa’da ki derneğimiz mahkemeye verdi. Tarım kredi kooperatifleri ekmeğimize taş koyuyor” şeklinde konuştu.

Kış sezonunun yaklaştığını, bacaların bir an önce temizlenmesi gerektiğini belirten Turan, aksi takdirde, kış sezonunda baca tıkanmaları sonucunda oluşacak baca yangınları ve ayrıca karbonmonoksit gazının yol açtığı zehirlenmelerin yaşanabileceğini söyledi.

Salih Bakıcı