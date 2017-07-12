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Kara Harp Okulu iddianamesi tamamlandı

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda meydana gelen olaylarla ilgili hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Kara Harp Okulu iddianamesi tamamlandı

12 Temmuz 2017 14:08

15 Temmuz 2016 tarihinde Kara Harp Okulunda meydana gelen eylemler nedeniyle 5 firari ve 75 tutuklu toplam 239 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, Meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, terör amaçlı askeri komutanlıkların gasp edilmesi ve terör amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.  

Yağmur Yıldız


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