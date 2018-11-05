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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! 26 gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! 26 gözaltı kararı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! 26 gözaltı kararı

Ankara'da ve 13 ilde başlatılan FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapısında 26 şahıs hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askeri şahıslardan FETÖ'nün 'mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 teğmen 25 astsubay olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin tamamının görevde aktif olduğu kaydedildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Ankara ve 13 ilde devam ettiği bildirildi.  

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