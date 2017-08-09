Kara Mavi Gümüşhane’de fotoğraflandı

Türkiye’deki yaşam alanları tahrip olan ve bu yüzden tehdit altındaki türlerden sayılan Kara Mavi’nin daha önce varlığının bilinmediği bir şehirde gözlenmesi kelebek gözlemcileri camiasında da sevinçle karşılandı. Bu kaydın bir diğer özelliği de Kara Mavi’nin görüldüğü en geç tarihli kayıt olması.

“GÜMÜŞHANE’DE VARLIĞI BİLİNMEYEN 25 TÜRÜN UÇTUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalçın, Gümüşhane’nin farklı bölgelerine farklı zamanlarda giderek gözlemler yaptığını, Kara Mavi gibi Gümüşhane’de varlığı bilinmeyen 25 civarında türün uçtuğunu tahmin ettiğini ve bunları fotoğraflamayı hedeflediğini söyledi. Yalçın, Türkiye’de görülen üç iklim türünden ikisi olan karasal ve Karadeniz ikliminin Gümüşhane’de görüldüğünü, yine Türkiye’nin üç fitocoğrafik bölgelerinden ikisinin Gümüşhane sınırları içerisinde olduğunu, 500 metreden başlayıp 3 bin 300 metreye kadar yükselen bir yükselti farkı olmasının Gümüşhane’yi kelebekler açısından sıradışı bir coğrafya haline getirdiğini kaydetti.

Kara Mavi’yi Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün (GÜDAK) düzenlediği doğa yürüyüşü faaliyeti sırasında fotoğrafladığını belirten Yalçın, Gümüşhane coğrafyasını karış karış gezen GÜDAK’a ve başkanı Mustafa Akbulut’a teşekkür etti.

KARA MAVİ’NİN 7.GÖRÜLDÜĞÜ İL GÜMÜŞHANE

Bugüne kadar Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Artvin ve Erzurum’da gözlenen Kara Mavi’nin gözlendiği 7. ilin Gümüşhane olduğunu ifade eden Yalçın, Kara Mavi’nin koruma statüsünün Türkiye’deki kelebeklerin kırmızı kitabına göre tehdide yakın (NT) kategorisinde olduğunu belirtti.

Türkiye’de kayıtlı 416 kelebek türünden 213’ünü barından Gümüşhane, Kara Mavi türüyle birlikte tür sayısını 214’e yükseltirken, kelebek çeşitliliği açısından Türkiye’nin en zengin illeri arasında yer almasının yanısıra aralarında Avusturya, Bulgaristan, İrlanda, İngiltere, Norveç, İsveç, Finlandiya, Portekiz, Belarus, Polonya, Slovenya, Romanya, Sırbistan ve İsviçre’nin yer aldığı 14 ülkenin tür sayısından daha fazla kelebek türüne sahip bir şehir olma ünvanını koruyor.

Recep Ergin