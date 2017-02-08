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Kara Sevda 55. bölüm Kemal ve Nihan tehlikede

Kara Sevda 55. bölümüyle ekranlara geliyor. Kara Sevda 55. bölümde neler olacak? Kara Sevda 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Kara Sevda ile ilgili bilmeniz gerekenler iha.com.tr’de.

Kara Sevda 55. bölüm Kemal ve Nihan tehlikede

08 Şubat 2017 17:24

Kara Sevda 55. Bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Star TV’nin sevilen dizisi Kara Sevda’da bu akşam neler olacak? Kara Sevda 55. Bölümünde Kemal ve Nihan tehlikede. Kara Sevda 55. Bölümde  Kemal, Deniz'i kaçırdığı ispatlanamadığı için kısa sürede serbest bırakılır. Bu sırada Nihan, Emir’e bir an olsun boyun eğmeden, Emir’in öfkesine karşı kıyasıya bir mücadele verir.Emir’in, Deniz’i gerçekten kaybetme tehlikesi yaşaması, kontrolünü kaybetmesine sebep olur. Bir yanda bütün gücünü seferber edip Deniz’i ararken, diğer yanda Kemal’in hayatına değen herkesi korkutucu bir ateş çemberine alır.  Fehime ve Hüseyin’in yokluğunu fark eden Tarık ve Zeynep, Kemal’in planından ve gerçeklerden haberdar olduklarında büyük bir şok yaşar. Kemal’in planına karşı Emir’in elindeki en büyük silahın Banu olduğundan da habersizlerdir.

KARA SEVDA 55. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kara Sevda 55. Bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Kara Sevda 55. Bölümde Kemal, planının son aşamasına yaklaşmış, Deniz’i annesiyle babasına teslim etmek üzereyken, Emir’in ihbarıyla polisler de Kemal’e yaklaşır. Kemal’in bütün umutlarını bitirecek baskına beklenmedik bir isim siper olur.  Kemal ile birlikte yaptıkları planının aksamaya başlaması Nihan’ın tedirginliğini artırır. Ancak Kemal’in aşkı, Nihan’a hem sabır, hem umut vermeye devam eder. Deniz’in varlığı, bu kara sevdanın yolunu aydınlatacak ışık; gelecek mutlu günlerin en büyük kanıtıdır. Bu uğurda çekecekleri her acıya seve seve göğüs gereceklerdir.  Nihan, Emir’in ilk salvosunu bertaraf ettikten sonra, Kemal’le Deniz’i görmenin yollarını aramaya başlar. Kemal ise Emir’in adamı olan köstebeğin peşindedir. Köstebeği bulamadığı sürece, kızını kurtarma operasyonunda Emir’in hep bir adım önüne geçeceğinin farkındadır. Kemal’in peşine düştüğü sorunun cevabı Tarık’tadır... Bir yanda polis, diğer yanda Emir, Kemal’i bulmaya çalışır. Kemal ise bütün bu kuşatmaya direnir. Nihan ve kızıyla birlikte kuracağı gelecek için bir hayat damarı açar. Kemal planının sonuna doğru yol alırken, Emir’in Kemal’i durdurmak için sadece tek atış hakkı kalır. Kara Sevda 55. bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Star TV ekranlarında olacak.

KARA SEVDA 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara Sevda 55. Bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Peki Kara Sevda 54. Bölümde neler olmuştu? Emir, Kemal’in Deniz’le ilgili gerçeği öğrenmesinden hareketle yol haritasını belirler. Emir’in kendileriyle ilgili bütün gerçekleri bildiğinden habersiz olan Nihan ve Kemal ise Emir’i alt etmek için birlikte harekete geçer. Nihan, taburcu olup eve geldiğinde Kemal için yazdığı defterin eşyaları arasından çıkmaması üzerine büyük bir korkuya kapılır. Defterin yokluğu, Nihan ve Kemal’i yeni bir sorunun önüne atar. Emir, defteri bulup okuduysa ve ipuçlarını takip ettiyse, her şeyi biliyor demektir ve bu, Emir’in yeni bir plan yaptığını göstermektedir.  Kemal ve Nihan, önce Emir’in neyi ne kadar bildiğini netlemeye çalışırken, Emir’in gerçekten de Nihan’la Kemal’i alaşağı edecek bir planı vardır: Deniz’i alıp gitmek. Diğer yanda Emir Leyla için planladığı kumpasta sona gelir. Leyla evi ile Kozcuoğlu hisseleri arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.

Kemal, bir yandan Emir’in dikkatini dağıtmak ve Emir’i, Kozcuoğlu Holding yönetiminden devirmek için çalışmaya başlar. Yönetim kurulu başkanlığı için Emir’le kıyasıya bir rekabete girer.  Öte yandan Hakan’ın Ozan cinayetinde bulduğu yeni deliller Zeynep’i ateş hattına sokar. O gün hastanede olduğunun ortaya çıkacağı gerçeğiyle Zeynep, deşifre olmamak için son kozunu oynar.  Kemal, Emir’i can evinden vuracak hamlesinde son viraja geldiğinde, Kozcuoğlu’nda taşları yerinden oynatmak için Emir’i kendi silahı ile vurur.  Kemal, Emir’in Deniz’i uzaklara götürme planını öğrendiğinde, Deniz’i sonsuza dek kaybetme korkusunu tüm benliğinde hisseder ve hayatının en kritik kararını verir. Bu karar, artık Nihan’la Kemal’in hayatlarında hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı kadar büyüktür. Üstelik yolun sonunda, umutlu, yeni bir başlangıç gizlidir. 

 

Etiketler: Kara Sevda, kara sevda 55 bölüm


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