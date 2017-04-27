Kanal D'nin iddialı dizisi Kara Yazı, final kararı aldı. Kara Yazı 30 Nisan Pazar günü yayınlanacak olan 5. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Başrollerini; Haluk Bilginer, Emre Kınay, Zeynep Çamcı ve Ushan Çakır’ın paylaştığı, Kanal D'nin iddialı dizisi Kara Yazı, 30 Nisan Pazar günü yayınlanacak olan 5. bölümüyle ekranlara veda edecek.



Gümüş, Sıla, Karadayı, Kara Para Aşk, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Melekler Korusun gibi reyting rekortmeni dizileri kaleme alan ünlü senaristler Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kurucusu olduğu Dark Story'nin yapımcılığını üstlendiği Kara Yazı dizisinin günü değişmiş ve pazar günleri yayınlanmaya başlamıştı.

KARA YAZI KONUSU

Kara Yazı, sevgisiz babasının fiziksel şiddetine maruz kalarak büyümüş, tek derdi kendi kozmetik şirketini büyütüp babasının takdirini kazanmak olan Mehmet Karahan ile babasının namus takıntısı yüzünden kadınlığı bastırılmış, iki kız kardeşine sahip çıkmaya çalışan ve kimya öğretmenliği yapmak tek hayali olan Yaren Uluçınar’ın hikayesidir Kara Yazı. Mehmet ve Elif’in babası Oğuz Karahan, çocuklarına yaşattığı gibi sevgisiz büyümüştür. Öfke kontrolünde problemleri olan Oğuz, kendisine hakim olamadığı her an şiddete başvurur. Zengin bir hayat yaşayan Oğuz Karahan için en önemli şey itibardır. Kibri ile var olan Oğuz için önce kendi gelir.