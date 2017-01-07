AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım ilçesi mahalle muhtarları ile Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi'nde bir araya geldi.

“Muhtarlarla istişareli çalışıyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye olarak mahalle muhtarları ile istişareli hizmetler yaptıklarını ifade etti. Mahalle muhtarlarının belediyenin gözü ve kulağı olduklarını söyleyen Başkan Tok, belediye olarak yaptıkları çalışmaları ve projeleri anlattı. Geçen senenin birçok hizmetinin tamamlandığı ve projelerin start aldığı verimli bir yıl olarak geçtiğini belirten Başkan Tok, 2017'nin ise çok daha büyük işlere imza atılacağı yıl olacağını söyledi.

“2017 değişim ve dönüşümün yılı olacak”

Kadın, genç, yaşlı ve engelli tüm vatandaşlara yönelik projeler hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Tok, "Belediye olarak kendi çalışmalarını tamamlayarak Büyükşehir Belediyesine gönderdikleri yerinde dönüşüm, yeni belediye hizmet binası ve yanında yapılacak olan 2600 metrekarelik cami, çocuk kreşi, 200 araçlık otopark ve meydan Unkapanı Kültür Merkezi ve yanında Hanımlar Lokali, Kültür Merkezi, Tiyatro ve Konferans Salonu, Derebahçe Mahallesi Mert Irmağı kenarında 2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları, spor ve dinlenme alanları, yöresel ürün satış merkezleri yapılacağı koşu yolu ve yaşam parkuru, Anadolu Lisesi bahçesine yapılacak 2 bin 500 kişilik dev spor salonu gibi çok büyük hizmetlerin hayata geçeceği yıl olacak” dedi.

“Türkiye'nin yükselişini engellemeyecekler”

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğine vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'nin büyümesini engellemek isteyen, yükselişini durdurmak isteyenler her türlü kirli oyunu oynuyorlar. Ülke içinde ve dışında çok büyük mücadeleler vermekteyiz. Biz sadece kendi ülkemiz için barış, demokrasi ve özgürlük istemiyoruz. Ümmet için, mazlum coğrafyalar ve insanlık için de barış, demokrasi ve özgürlük istiyoruz. İşte bizim güçlü mücadelemizin sebebi bu. Dünya bu coğrafyada yaşananlara sessiz kalıyor. Bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Atalarımız da geçmişte kalmamış. Bu sebeple milletçe birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi sürdürmeliyiz” diye konuştu.

“Mart veya Nisan'da referanduma gidebiliriz”

Anayasa değişikliği ve referandum süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Karaaslan, "Pazartesi günü başlayan ve 1 ay kadar sürecek olan Anayasa değişikliği için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. AK Parti ve MHP oyları ile matematiksel olarak Mecliste kabul sayısı için 367 sayısına erişemiyor ancak referandum için 330 sayısına ulaşıyor. Mecliste referanduma gitmek için gerekli sayıya ulaştıktan sonra muhtemelen Mart, Nisan gibi halk oylamasına gidilecek. Referandumda anayasa değişikliği için rejimi değiştiriyor diyecekler. Biz rejim değişikliği yapmıyoruz. Hükümet modeli değişikliği yapacağız. Hiçbirimizin rejim değişikliği gibi bir niyeti olamaz” ifadelerini kullandı.

Muhtarların yoğun katılım gösterdiği toplantıya ayrıca AK Parti İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya, AK Parti İlkadım İlçe Başkan Yardımcısı Serkan Akyüz, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oktay Avcılar ve Samsun Merkez Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve İlkadım ilçesi mahalle muhtarları katıldı.