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Karabağ’dan Aksaray’a gönül köprüsü kuruluyor

Aksaray Belediyesi tarafından yapılan şehrin ilk ve tek tematik parkı olma özeliği taşıyan Karabağ Tematik Parkının açılış töreni için Aksaray’a gelen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’yı ziyaret etti.

Karabağdan Aksaraya gönül köprüsü kuruluyor

22 Temmuz 2017 13:28

Milletvekili Paşayeva ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Türkiye bizim vatanımızın bir parçası, sizler ise çok değerli kardeşlerimizsiniz. Aksaray’ın sıcaklığı ve sizin bu güzel kardeşliğiniz bizim için her şeyin üstünde. Aksaray’ın bizim gönlümüzde başka bir yeri var. Manevi yeri var. Buraya geldiğinizde yorgunluğunuzu unutuyorsunuz. Çok güzel bir şehir. Size teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Azerbaycan’dan güzel Aksaray’ımıza çok selam ve sevgi getirdim. Aynı zamanda sizi Azerbaycan’a davet ediyoruz. Karabağ’ın ismini Aksaray’da böyle güzel bir parka verilmesi ve anıtın dikilmesi bizleri çok duygulandırdı. İnşallah Karabağ’dan Aksaray’a gönül köprüsü oluşturuyoruz. Azerbaycan Türkiye kardeşlik gecesi olacak. Bunun için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Milletvekili Paşayeva, “İnşallah bu parkımızdan sonra devamı gelecek. Kardeş şehirler, kardeş belediyeler olacak. Bu işbirliği daha da artacak. Bu arada Aksaray çok değişmiş. Yeni projeler başlamış. Birçok çalışmayı yeni görüyorum. Tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum. Bütün vatan topraklarının kalkınması hepimizi mutlu eder. Bu güzel birliğimizi kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Aksaray’dan dosta da düşmana da kardeşliğimizi mesaj olarak göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da, Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeş ülke olduğunu ve bu güzel kardeşliğin Aksaray’da da devam ettiğini belirterek, Karabağ Tematik Parkı ile bu kardeşliği perçinlediklerini kaydetti. Yapılan görüşmelerin ardından Milletvekili Ganire Paşayeva Azerbaycan’dan getirdiği hediyeleri Başkan Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'ya takdim etti. Başkan Yazgı da, Paşayeva’ya çeşitli hediyeler verdi. 

Yasin Can


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