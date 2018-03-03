Karabük 0-7 Galatasaray Canlı İzle ! Karabük Galatasaray CANLI Skor (Bein Sports İZLE)

Karabükspor:0 Galatasaray:7

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64 ' GOL! Oyuna yeni giren Sinan Gümüş attı! Skor 7-0!

62 ' Karabükspor'da Özgür Yılmaz kenara geldi, Tayyip Talha Sanuç oyunda Özgür Yilmaz - Tayyib Talha Sanuc

61 ' Galatasaray'da Selçuk kenara geldi, Sinan Gümüş oyunda Selcuk Inan - Sinan Gümüs

Pozisyon 60 ' Selçuk'un ara pasında soldan sıfıra inen Nagatomo'nun pası Gomis'e de Rodrigues'e de gelmedi.

52 ' Rodrigues soldan köşe vuruşu kullandı. Leandrinho ön direkte topu uzaklaştırdı.

51 ' Mariano'nun ortasında Kravchenko'nun ters kafa vuruşu direğin üstünden kornere gitti.

47 ' Galatasaray Feghouli golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada. Gol iptal.

Oyuncu Değişikliği 46 ' Karabükspor'da Bliznichenko kenara geldi, Stahl oyunda Andriy Bliznichenko - Adam Stahl

Oyuncu Değişikliği 46 ' Galatasaray'da Donk'un yerine sakatlığı geçen Fernando oyunda

46 ' İkinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi.

Pozisyon 45 ' Leandrinho'nun sağdan vuruşu auta gitti.

40 ' Mariano'nun sağdan ortasında Rodrigues arka direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Gol - Garry Rodrigues

34 ' Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Gomis ceza alanında karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

33 ' GOL! Gomis 4. golünü attı! Galatasaray 5-0 önde!

27 ' Belhanda'nın şık pasında Feghouli ceza alanına sarktı. İçeri çevirdiği topu Gomis ağlara yolladı.

26 ' GOL! Yine Gomis! Galatasaray 4-0 önde! Gomis Hat-trick yaptı Gol - Bafétimbi Gomis

25 ' Galatasaray 4. gole yaklaştı. Mariano'nun sağdan ortasında Donk kafayla indirdi. Feghouli topu önüne alıp sol ayağıyla sert vurdu. Top üstten dışarı gitti.

21 ' Galatasaray çok rahat bir oyunla 20 dakikada mutlak bir üstünlük kurdu. Nagatomo, Rodrigues ve Gomis'in etkili oyunu var..

19 ' Nagatomo soldan ortaladı. Ceza alanında topu önüne alan Gomis rakibini yatırıp sert bir şutla topu ağlara yolladı.

Deplasman Golü 18 ' GOL! Gomis attı 3-0 oldu! Gol - Bafétimbi Gomis

17 ' Nagatomo'nun soldan ortasında Gomis'e giden topa kafayı vuran Özgür topu kendi kalesine gönderdi.

Kendi Kalesine 16 ' GOL! Özgür Yılmaz kendi kalesine attı. Galatasaray 2-0 önde!

10 ' Karabükspor'da Özgür sarı kart gördü. Sarı Kart - Özgür Yilmaz

Sarı Kart 10 ' Galatasaray'da Donk sarı kart gördü Sarı Kart - Ryan Donk

Sarı Kart 10 ' Galatasaray'da Maicon sarı kart gördü Sarı Kart - Maicon

9 ' Galatasaray soldan serbest vuruş kullanacak. Selçuk topun başındayken ceza alanında itişen Maicon, Özgür ve Donk'a sarı kart çıktı.

8 ' Galatasaray oyunu kontrol ediyor. Rodrigues sol kanatta etkili...

6 ' Rodrigues'in soldan ortasında Feghouli arka direkte topu kafayla indirdi, Gomis kale sahasından vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

5 ' Karabükspor soldan tehlikeli geldi. Mariano'yu açık alanda geçen Ibanez'in içeri çevirdiği topu Serdar Aziz kale sahasında karşıladı.

5 ' GOL! Gomis attı! Galatasaray önde!

3 ' Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Leandrinho için ofsayt bayrağı kalktı.

1 ' Maç başladı İki takıma da başarılar...

Karabükspor Galatasaray şifresiz canlı izle ! Karabükspor Galatasaray karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Karabükspor Galatasaray maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Karabükspor Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Karabükspor Galatasaray maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 23 maçta 3 galibiyet,3 beraberlik ve 17 mağlubiyet ile 12 puanla 18.sırada yer alan Karabükspor oynadığı son 23 karşılaşmada 15 galibiyet,2 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 20 puanla 47 puanla lider durumda bulunan Galatasaray maçı canlı yayınlayacak. Karabükspor Galatasaray şifresiz kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Karabükspor Galatasaray maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

GALATASARAY: ilk 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis

KARABÜKSPOR: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak, Cem, Murat, Kage, Bliznichenko, Ibanez, Leandrinho

Kardemir Karabükspor ile Galatasaray 20. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Kardemir Karabükspor ile ligde 20. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 11’e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 23 haftada sarı-kırmızılılar, 47 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-mavililer ise 23 puanla sonuncu sırada bulunuyor.

20. randevu

Karabükspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 11 kez rakibini mağlup ederken, Karabük ise 3 kez rakibini yendi. 5 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım en son ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele etmiş, Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Şampiyonluk yolu deplasmandan geçiyor

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda istediği performansı sergileyemiyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda mücadele ettiği 11 müsabakada 6 kez mağlup olurken, 4 kez galip geldi, 1 kez de berabere kaldı. Galatasaray, bu sezon aldığı mağlubiyetlerin hepsini de dışarıdaki maçlarda yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 23 haftada topladığı 47 puanın sadece 13’ünü deplasmanda alabildi. Şampiyonluk yolunda deplasmanda da kazanması gereken Aslan, Karabükspor maçından mutlak 3 puan ile dönmek zorunda.

Mariano ile Feghouli sınırda

Galatasaray’da Kardemir Karabükspor maçı öncesinde Mariano ile Sofiane Feghouli sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu bu maçta sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Atiker Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan kaleci Cedric Carasso, Eren Derdiyok ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.

Gomis hem takımı hem de kendini zirveye taşıyor

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, gollerine devam ediyor. Fransız golcü, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon çıktığı 22 müsabakada rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Gomis, son olarak geçtiğimiz hafta Bursaspor maçında da hat-trick yaptı. Yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında da zirvede bulunuyor. 32 yaşındaki futbolcu gollerine devam ettikçe Galatasaray da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Düdük Mete Kalkavan’da

İki takım arasındaki maçı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Koray Gençerler düdük çalacak. Mete Kalkavan daha önce sarı-kırmızılıların 17 karşılaşmasında düdük çaldı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet elde ederken, 3 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı. Mete Kalkavan, Galatasaray’ın son olarak 4 Şubat 2017’de Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Medipol Başakşehir’e 2-1 kaybettiği maçta görev almıştı.

Karabük Galatasaray nasıl canlı izlenir?

Karabük Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Karabükspor Galatasaray maçı şifresiz izlenebilir mi?

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